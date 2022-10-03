Драки, убийства и суициды
Что известно об учебном гарнизоне в Елани, где погибли мобилизованные россияне
В Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области погибли трое мобилизованных — один скончался от сердечного приступа, второй покончил жизнь самоубийством, а третий умер от цирроза печени после возвращения домой. Издание «Вот Так» изучило, что еще известно о военной части, которую в СМИ прозвали проклятой.
Что происходит в учебном центре после мобилизации?
Жалобы на отношение к мобилизованным, отправленным в Еланский гарнизон, начали появляться еще до того, как первые военнослужащие смогли попасть в центр временного размещения. 29 сентября в соцсетях распространили видео, на котором старший лейтенант медицинской службы из Пермского края рассказал, что на пути в тренировочный центр призывников высадили посреди поля и приказали ждать на улице без палаток, еды и отопления.
«Даже палатку с печкой не дали. Ночуйте в поле и пофиг. Автобус уехал, никто никому не нужен. Сухпая не было, подъемных не было, ничего не было. Как стадо баранов загнали», — рассказывает военный на видео. На следующий день мужчину задержали, а региональные власти начали угрожать местному паблику статьей за распространение видео.
В пресс-службе администрации главы Пермского края Дмитрия Махонина заявили, что командир части не подтвердил сведения о размещениии мобилизованных посреди поля. «В случае если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь данный паблик за распространение фейков о Вооруженных силах», — рассказали в пресс-службе губернатора.
Однако в Еланский гарнизон с проверкой все-таки отправились власти Пермского края, откуда были мобилизованы военнослужащие. Но это не помогло. Невеста одного из находящихся там призывников рассказала РИА «Новости», что условия содержания в тренировочном лагере отвратительные. «Мыться негде, живут на улицах в палатках, добывают дрова, чтобы истопить печь в них, в туалет ходят за палатки», — сообщила Елизавета. По ее словам, в учебном центре также не хватает медикаментов, а для призывников не устраивают медкомиссии.
Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков не видит ничего ужасного в палаточном лагере, размещенном возле гарнизона. «Это не значит, что там что-то переполнено. Все нормы соблюдаются. Какие-то трудности могут возникать», — рассказал он.
Условия содержания в гарнизоне настолько поразили жителей Урала, что они начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных — воду, сигареты, медикаменты и предметы женской гигиены. Прокладки могут заменить военнослужащим стельки, а тампоны, в свою очередь, помогают остановить кровотечение.
За несколько дней до сообщений о гибели мобилизованных неподалеку от гарнизона также ввели сухой закон из-за того что военные начали злоупотреблять алкоголем. По словам жительницы поселка Порошино, последней каплей стала массовая драка, которую устроили пьяные военнослужащие.
Насилие и смерть
Драки, убийства и суициды — не редкость для Еленского гарнизона. Репутация «кровавой» воинской части закрепилась за ним еще с середины 1990-х. Только за последние 10 лет там произошло 10 инцидентов, которые закончились гибелью как минимум одного солдата.
В апреле 2017 года срочник Артем Пахотин покончил жизнь самоубийством. Его родители уверены, что молодого человека убили сослуживцы, которые вымогали у него деньги, вырезали на лбу матерное слово и избивали. Суд признал двух его сослуживцев — Нурбека Абакирова и Армана Саграева — виновными в доведении до самоубийства. Их приговорили к 4,5 и 4 годам колонии соответственно. Еще как минимум два суицида случились в гарнизоне в 2011 и 2012 годах.
В августе 2017 года в гарнизоне произошла массовая драка, в которой приняли участие 150 человек. В часть прибыли солдаты из Тувы, которых направили на курсы выживания. Одному из них не понравилось, что офицер гарнизона сделал замечание по поводу его обуви. Он ударил мужчину по голове дужкой кровати, что и спровоцировало беспорядки и драку. В итоге пострадали 14 человек. Учебный центр был разгромлен.
В 2015 году солдата Сергея Лопана с диагнозом «кардиосклероз миокарда с врожденной деформацией грудной клетки и сердечной недостаточностью» отправили сдавать норматив по физподготовке. Он скончался во время стометровки.
В октябре 2012 в Еланском гарнизоне погиб рядовой Юрий Андрющенко. Его раздавила БМП на глазах у брата-близнеца. Руководство части утверждало, что во всем виноват другой солдат, который не заметил Андрющенко, когда давал задний ход. Но сослуживцы погибшего рассказал, что под БМП его заставил спуститься прапорщик, приказавший срочнику протянуть кабель к машине.