Константин Сонин: Баранья покорность
Сейчас появилось много разных комментариев про ход мобилизации - среди прочего, про то, как покорно во многих регионах люди идут в военкоматы, соглашаясь и участвовать в преступной войне, и рисковать, и сильно, увечьями и бессмысленной смертью. И, конечно, есть комментарии и про «стадо баранов», есть и объяснения психологов, почему появляется такая покорность.
Среди комментариев есть и хорошие. Мне понравился твит девушки-феминистки: «Мужчины, просто четко скажите «нет» в военкомате, и тогда вас не мобилизуют.» И дальше, уже в комментариях, «если на военкоме не осталось следов, значит, вы сами хотели на войну» и т.п. Но это отдельный случай, а в целые эти комментарии про «стадо баранов» и «покорность» - неправильные.
Но вот что особенно лишнее - это считать и говорить, что эта «покорность» как-то связана с «глубинным народом», что это провинция, беднота и т.п. Совершенно нет - вот то, что мы видим с людьми, идущими по повестке в военкоматы - это в точности тоже самое, что мы видели в феврале-марте-апреле с людьми в правительстве и администрации президента.
В правительстве, в широком смысле, собраны - самые активные, самые амбициозные, самые расчётливые, самые циничные, самые решительные люди. Разве что в бизнесе на топ-уровне есть более активные, расчётливые и решительные. А весной мы видели именно стадо баранов - «занимаясь своим делом», «сосредотачиваясь на своей области» - они делали ровно вот это, шли, как замороченные юноши в военкоматы. В таком же странном полусне.
Хоть сколько-то разумных людей и в правительстве, и в администрации война уже к концу марта приводила в полный ужас. Кто-то, может, не до конца осознавал, что своим руками закапывает и свою страну, и своё дело, и свою жизнь, но многие осознавали. Так же как многие, кто идёт в военкомат по повестке, понимают, что на войне их могут убить - и абсолютно зря, абсолютно ни за что. Они так же понимают, что не защищают ни от кого Россию, как уже давно это понимают сотрудники минфина и центробанка. Просто понимает мозг, а ноги идут в военкомат.
В книге «Нечестивец, или Праздник Козла» Марио Варгаса Льосы - про Трухильо, но, конечно, про Путина - есть такой персонаж, министр обороны Роман. После убийства Трухильо у него есть всё, чтобы взять власть, только он живёт эти дни как во сне - хотя, казалось бы, понимает, с кем нужно бороться. Но он медлит и медлит, и медлит - пока у него не отбирают автомат, охрану, командование войсками и не убивают долгой и мучительной смертью. Наверное, чтобы стать одним из руководителей государства Роман должен был быть и решительным, и амбициозным, и расчётливым, и циничным. Но в непривычной, смертельно опасной ситуации стал бараном.
Так что не надо винить тех, кто идёт по повестке в военкомат. Самые циничные, хитрые, амбициозные тоже так себя ведут в аналогичных ситуациях.