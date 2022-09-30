На разведчике «шапка горит»
Главный разведчик России заявил о «западном следе» в терактах на «Северном потоке»
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о «западном следе» в авариях «Северных потоков», пишет издание The Moscow Times. По его словам, у службы есть некие материалы, подтверждающие это.
«Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», – цитирует Нарышкина «Интерфакс». Глава СВР также отметил, что западные страны «чуть ли не на следующий день включились в расследование».
В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании глав спецслужб стран СНГ заявил, что «основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США»
«Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», – отметил Патрушев.
Об американском следе также ранее говорили в МИД России. В ведомстве призвали США «объясниться и признаться». «Сейчас США устами представителя Пентагона уже заявили, что не имеют никакого отношения к происшествию. Но мы же знаем, как они умеют делать», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Американские чиновники считают Россию главным подозреваемым в повреждении ниток газопровода «Северный поток». Только Москва была способна и заинтересована в проведении подобной диверсии, заявляли источники CNN. Представители западных разведок указывают, что президент России Владимир Путин делает ставку на то, что по мере роста цен на электроэнергию и приближения зимы Европа может выступить против стратегии экономической изоляции страны.
Расследованием аварии занимаются Дания и Швеция, которые считают, что инцидент, вероятно, был результатом преднамеренных действий. Правительства проводят оценку, которая может продлиться до двух недель.
Об аварии на одной из ниток магистрали «Северный поток 2» стало известно в ночь на 26 сентября в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа были зафиксированы из обеих ниток первого «Северного потока».