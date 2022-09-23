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Руссоль
Елена Сухорукова, Артём Кореняко
23.09.2022, 18:45

Полувагон раздора

Крупнейший производитель соли предупредил о риске перебоев с поставками

Полувагон раздора

Железнодорожная администрация Казахстана, которая обслуживает ближайшую расположенную рядом с месторождением крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» станцию, предупредила о намерении ввести временный запрет на подачу порожних полувагонов. Это следует из телеграммы национального оператора железнодорожной сети Казахстана — компании «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ), подписанной управляющим директором по производственным процессам Бауыржана Урынбасарова.

Она была направлена во вторник, 20 сентября, в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников содружества (орган, координирующий работу железнодорожных администраций стран с «российской» шириной колеи).

Так называемый конвенционный запрет (полный запрет или частичное ограничение на погрузку грузов на какой-либо станции полностью или в адрес конкретного получателя в частности) на подачу порожних полувагонов вводится с 24 по 30 сентября 2022 года.

Представитель РЖД подтвердил информацию о введении Казахстаном ограничений.

Запрет на подачу порожних полувагонов Казахстан вводит из-за скопления порожних собственных и арендованных полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ», говорится в телеграмме. В случае нормализации ситуации железнодорожная администрация Казахстана отменит конвенционное ограничение, указано в документе. «Конвенция связана с эксплуатационной обстановкой в Казахстане, со скоплением груза на той стороне», — подтвердили в РЖД.

При чем здесь соль

Временный запрет на подачу Казахстаном порожних полувагонов может грозить остановкой производства и поставок с месторождения «Руссоли», крупнейшего российского производителя соли. Компания поставляет около 42% всей пищевой соли на российский рынок, и около 40% технической, оценивает зампред правления ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Еще около 20% пищевой соли в Россию поставляет Белоруссия, а 15% — сам Казахстан.

В четверг 22 сентября директор компании Сергей Черный уже попросил вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина. Введение конвенционного запрета может практически полностью остановить производство и отгрузку соли на месторождении компании «Руссоль» в Оренбургской области (оно обеспечивает 40% всей добычи группы), пишет Черный.

Представитель «Руссоли» подтвердил факт отправки письма. РБК в свою очередь направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Суть проблемы Черный описывает так: станцией Илецк-1, расположенной на территории России рядом с месторождением «Руссоли», управляет КТЖ. Под конвенционным запретом, в данном случае, речь идет о запрете подачи порожних полувагонов всех перевозчиков, кроме казахстанских, уточняют в компании «Руссоль». Компания же для перевозки соли использует российский парк полувагонов.

На протяжении последних трех месяцев «Руссоль» постоянно сталкивается «с отсутствием взаимодействия» между перевозчиками РЖД и «КТЖ — Грузовые перевозки», которое «выражается в бросании поездов, накапливанию порожнего и груженного подвижного состава, введению различных запретов», пишет директор компании.

Действия перевозчиков уже привели «к срыву поставок продукции, в том числе в адрес оборонных предприятий», говорится в письме. По словам Черного, компания обращалась с официальными письмами по поводу сложившейся ситуации, в том числе, в Минэкономразвития и Евразийскую экономическую комиссию (регулирующий орган Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), но «каких-либо решений не последовало».

В случае, если проблемы не будут решены, это может привести «к полной остановке поставок соли, в том числе предприятиям, выполняющим оборонные заказы, обслуживающих критически важную социальную и военную инфраструктуру — такую как ТЭЦ и дорожные службы», а также сложностям со снабжением населения, следует из письма.

Представитель «Руссоли» уточнил, что риск полной остановки производства «очень высок, уже сейчас из-за действий железных дорог производство практически не работает». Если ситуация не разрешится, последствия могут быть серьезными, предупреждают в компании: «поставки соли, в том числе, по оборонному заказу, на предприятия социальной инфраструктуры, и для населения остановятся».

Запасы соли у поставщиков «на данный момент минимальны», ситуацию усугубляет сезонный пик потребления, связанный с периодом массовой засолки, отмечает Леонов из «Руспродсоюза». Остановка поставок, по его словам, критична: «Запрет введен на неделю, а это примерно 20 тысяч тонн неотгруженной продукции, что составляет около 17% месячного объема рынка».

Представитель РЖД заявил, что у компании «нормальное рабочее взаимодействие» с КТЖ.

«Казахстан Темир Жолы» в 2022-м году уже вводила запреты на движение грузовых вагонов по железной дороге Казахстана, такие меры предпринимаются в том числе из-за модернизации и ремонта инфраструктуры, отмечает  источник, близкий к железнодорожным властям.

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