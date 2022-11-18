РЖД отчитались о практической остановке перевозок металлов
Попытки развернуть экспорт на восток обернулись лишь новыми убытками для металлургической отрасли, на которую приходится около 18% промышленного производства и порядка 5% российского ВВП
Российские металлурги сталкиваются с нарастающими сложностями в поставках продукции на экспорт из-за европейских санкций, отрезавших отрасль от ключевого рынка сбыта, пишет издание The Moscow Times.
В октябре перевозки черных металлов по железной дороге упали на 11,7% по сравнению с прошлым годом, до 5,3 млн тонн, следует из статистики РЖД. По сравнению с сентябрем погрузка металлов сократилась еще на 300 тысяч тонн, а темпы годового спада ускорились на 4,3 процентного пункта.
Проблемы, как следует из данных РЖД, возникли с экспортом: в сентябре он рухнул на 43%, а октябрьские данные транспортная монополия решила не раскрывать.
«По сути, экспорт черных металлов встал», — констатирует аналитик ПСБ Егор Жильников. Ставшая «токсичной» в глазах покупателей российская продукция продается со скидками от 15% до 40% к мировым ценам, а это разоряет металлургов.
«При текущих ценах реализации продукции крепость рубля не позволяет компаниям работать в плюс даже на высокодоходных рынках Европы, куда разрешена поставка слябов до 2024 года», — указывает Жильников.
Попытки развернуть экспорт на восток обернулись лишь новыми убытками для металлургической отрасли, на которую приходится около 18% промышленного производства и порядка 5% российского ВВП.
В последние месяцы были прецеденты «отрицательной рентабельности» на экспортных направлениях, причем по отдельным контрактам этот показатель доходил до минус 49%, рассказывал «Ведомостям» представитель группы «Русская сталь». Цены на сталь в Юго-Восточной Азии настолько низкие, что экспорт убыточен при любом направлении отгрузки, указывает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.
Продажами за рубеж сейчас занимается НЛМК: предприятие располагает активами в Европе, а также не было причислено к санкционным организациям, указывает Жильников. Остальным же приходится искать клиентов внутри России, где рентабельность пока положительная — около 30%.
Чтобы поддержать металлургов, власти рассматривают возможность снижения тарифов РЖД, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в компаниях отрасли. Расходы на транспорт в экспорте металлов в этом году достигли 15-20% (при норме не более 10%), а в восточном направлении — критических 30%, из которых больше половины — это тариф РЖД.
Но оплатить скидки на перевозки в конечном итоге придется налогоплатльещикам. Потребуется «компенсация потерянных доходов РЖД со стороны бюджета», — заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. При этом, по его словам, должны быть определены «долгосрочные механизмы регулирования тарифов естественной монополии».