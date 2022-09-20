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Благосостояние
Евгений Хвостик
20 сентября 2022, 19:15

Россия догоняет Америку столетней давности

По подсчетам Credit Suisse, благосостояние России сравнялось с благосостоянием США в 1908 году

Россия догоняет Америку столетней давности

Швейцарский банк Credit Suisse (CS) опубликовал 13-й ежегодный отчет Global Wealth Report 2022. Согласно исследованию, по итогам 2021 года мировое богатство выросло на 9,8%, до $464 трлн. Говоря о ситуации в текущем году, банк отмечает, что рост инфляции и военный конфликт на Украине замедлят рост мирового благосостояния, но это негативное влияние будет кратковременным.

В очередном докладе Global Wealth Report эксперты швейцарского банка Credit Suisse отмечают, что в 2021 году мировое благосостояние выросло на 9,8%, а без учета курсовых разниц — на рекордные 12,7%. Общий объем мирового богатства по итогам 2021 года составил $463,6 трлн, а количество миллионеров — 62,5 млн. Уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг $87 489, что на 8,4% выше, чем годом ранее.

«2021 год стал годом бурного роста благосостояния домохозяйств, что сопровождалось увеличением стоимости акций и благоприятной экономической конъюнктурой, во многом достигнутой благодаря политике центробанков в 2020 году. Они до минимума снизили процентные ставки, что, впрочем, привело в движение инфляцию, — отмечают аналитики Credit Suisse. — Когда в 2022 году центробанки начали повышать процентные ставки, это оказало обратный эффект на котировки акций и облигации и, скорее всего, окажет сдерживающий эффект на инвестиции в нефинансовые активы. Инфляция и более высокие процентные ставки могут замедлить рост благосостояния домохозяйств в ближайшее время, даже если номинальный ВВП покажет относительный рост, прогнозируемый в этом году».

Credit Suisse отмечает, что рост благосостояния по итогам 2021 года был отмечен во всех регионах мира. Наибольший рост зафиксирован в Северной Америке и Китае. На более сдержанный рост благосостояния в Европе, Африке, Индии и Латинской Америке оказал влияние подорожавший доллар.

По итогам 2021 года в мире увеличилась и долговая нагрузка домохозяйств — на 4,4%. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Китая и Индии) был показан нулевой рост долговой нагрузки, а в Европе она даже несколько снизилась. Быстрее всего долги домохозяйств по итогам 2021 года выросли в Китае — на 12,1%.

Говоря о «специфических возрастных и этнических группах», Credit Suisse отмечает, что в США и Канаде с 2012 по 2022 год больше всего выросло благосостояние представителей поколения X и миллениалов. В США наиболее значительный рост благосостояния отмечен у представителей афроамериканского и латиноамериканского населения — в основном благодаря увеличению стоимости нефинансовых активов, например недвижимости.

По среднему размеру благосостояния на душу взрослого населения во всем мире лидирует:

Швейцария — $696,6 тыс.,

США — $579 тыс.,

Гонконг — $552,9 тыс.

В двадцатку стран с самым значительным размером благосостояния на душу взрослого населения по итогам 2021 года вошли также Австралия, Новая Зеландия, Дания, Канада, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Сингапур, Норвегия, Франция, Великобритания, Тайвань, Израиль, Германия, Ирландия, Австрия и Япония.

В нынешнем отчете аналитики Credit Suisse осветили такой любопытный аспект, как ретроспективный сравнительный анализ благосостояния разных стран. Так, например, общий размер благосостояния Европы в 2021 году составил $106 трлн, что равняется благосостоянию США в 2016-м. За предыдущие 22 года, с 2000 по 2021-й, Европа «прошла 25 американских лет», то есть ее благосостояние росло чуть быстрее, чем в США.

Однако, как полагают в Credit Suisse, военный конфликт на Украине замедлит рост благосостояния в Европе в ближайшее время.

Размер благосостояния России сейчас соразмерим с американским показателем 1908 года, и до 2026 года будет расти так же, как в США с 1908 по 1912 год. Наиболее впечатляющим стал рост благосостояния Китая в 2000–2021 годы — динамика роста благосостояния в Китае за 21 год оказалась такой же, как в США за 80 лет с 1925 года. CS ожидает, что Китай продолжит успешную погоню за США, преодолев за следующие пять лет «американские 14 лет» и достигнет общего уровня благосостояния в $119 трлн.

Говоря о прогнозе на 2022 год, аналитики CS ожидают, что военный конфликт на Украине замедлит рост мирового благосостояния в ближайшие несколько лет. Впрочем, к 2026 году мировой объем вырастет на $169 трлн, или на 36% по сравнению с 2021 годом. Размер благосостояния в среднем на душу взрослого населения в 2024 году преодолеет отметку в $100 тыс., а к 2026 году увеличится на 28% по сравнению с 2021-м. Количество миллионеров в ближайшее время также продолжит расти и через пять лет составит уже 87 млн человек.

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