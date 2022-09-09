Заботливый президент
Заработки подчинённых Путина за четыре года выросли почти в полтора раза
На выборы осенью 2022 года идут сразу два бывших кремлёвских чиновника: Владимир Мазур и Александр Соколов планируют получить посты губернаторов в Томской и Кировской областях. Их доходы в администрации президента не были известны, поскольку прежние должности (глава департамента, замначальника управления) считаются слишком низкими — не требующими ежегодных публичных отчётов на сайте АП. Совместное исследование «Вёрстки» с антикоррупционной организацией «Трансперенси Интернешнл — Россия» показало, что зарплаты самых малообеспеченных чиновников АП выросли за четыре года на 40–50% и по этому показателю президентские аппаратчики догнали и перегнали депутатов Госдумы.
Кандидаты из Кремля
Оба бывших президентских чиновника были направлены Владимиром Путиным на руководящие посты в регионах в один день, 10 мая 2022 года. На пост врио губернатора Томской области Владимир Мазур перешёл с должности замначальника управления президента по внутренней политике, на которой работал с июня 2020 года (до этого он был калужским вице-губернатором).
Возглавивший Кировскую область Александр Соколов последние пять лет работал в АП, на пике карьеры был начальником департамента управления президента по внутренней политике, поработал референтом и в управлении по обеспечению деятельности Госсовета. В 2014–2017 годах Соколов получил опыт руководящей работы в регионе — тогда он занимал пост замгубернатора Костромской области.
Декларации этих чиновников АП не публиковались на сайте Кремля — там можно найти лишь сведения о доходах руководителя администрации и его замов, начальников управлений, помощников и советников президента, президентских полпредов, а также некоторых референтов. Но выдвинувшись в губернаторы, Соколову и Мазуру пришлось отчитаться.
По данным декларации Мазура, его общий доход как замглавы управления Кремля за 2021 год вместе с выплатами Пенсионного фонда и Сбербанка составил 5 798 707 рублей. В его автопарке — Jaguar XJ 2010 года, а на четырёх банковских счетах — 653 тысячи рублей.
Супруга Мазура, как выяснилось из той же декларации, в 2021 году владела зарубежными ценными бумагами на 1 млн рублей. Закон «Об основных гарантиях избирательных прав» обязывает кандидатов отчитываться об отсутствии иностранных счетов и финансовых инструментов — в том числе ценных бумаг. На их супругов это не распространяется.
Но жены губернаторов владеть иностранными финансовыми инструментами уже не могут — это касается и семей врио губернатора.
Как объясняют в «Трансперенси Интернешнл», супруга Мазура должна была избавиться от ценных бумаг до августа — в противном случае её муж нарушил бы закон, запрещающий отдельным категориям чиновников иметь счета и финансовые инструменты за рубежом. Это нарушение предполагает увольнение чиновника.
Пока неизвестно, избавилась ли жена Мазура от бумаг — председатель избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил сообщил «Вёрстке», что данные в декларации Мазура актуальны на 1 июня 2022 года. В областной администрации не ответили на запрос о наличии этих активов у жены чиновника.
Как указал в своей декларации Соколов, весь свой заработок за 2021 год — 5 066 227 рублей — он получил по основному месту работы в Кремле. То есть его ежемесячная зарплата составляла в среднем более 420 тысяч рублей. Соколов владеет двумя квартирами в Москве (площадью 120,4 кв. м и 62,1 кв. м) и одной в Костромской области (площадью 127,1 кв. м), а на трёх банковских счетах у него хранится более 2,6 млн рублей.
Специалисты «Трансперенси» отмечают, что начальники кремлёвских департаментов публично не отчитываются о своих доходах. Узнать о заработках кремлёвских чиновников этого уровня россияне могут лишь в редких случаях, например, когда те выдвигаются на выборы и обнародуют свои декларации как кандидаты.
До этого года последний подобный случай был в 2020 году — тогда начальник департамента по работе с регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов управления президента по внутренней политике Александр Савин избирался в депутаты Заксобрания Калужской области. В своей декларации чиновник указал, что его доход в Кремле в 2019 году составил 4 556 134 рублей. Таким образом можно предположить, считают в «Трансперенси», что за два года заработки руководителей этого звена выросли в среднем на полмиллиона рублей.
Старшие товарищи
Более высокопоставленные коллеги, которые входят в группу «самых бедных» кремлёвских чиновников из тех, кто обязан публично отчитываться о доходах, в 2021 году получили примерно на полтора-два миллиона рублей больше Соколова и Мазура.
Полные зарплаты чиновников и депутатов в России, как правило, официально не публикуются, а в ежегодных декларациях источники их доходов не расшифровываются — какая часть из них получена по месту работы, неизвестно. Поэтому эксперты пробуют определить приблизительные зарплаты методом сравнительного анализа, ориентируясь на самых малообеспеченных госслужащих — то есть тех, кто, по всей видимости, не получает существенных дополнительных выплат извне (например, от преподавания, вкладов, продажи имущества).
По составленной «Трансперенси» таблице видно, как менялись заработки кремлёвских чиновников разного уровня с 2017 года. Для примера были отобраны чиновники АП с более-менее стабильными доходами — то есть без резких повышений или снижений за этот период.
Как видно из таблицы 1, доходы самых низших чинов АП из тех, кто их ежегодно публично декларирует, выросли на 30–50% за последние четыре года. Так, у референта президента Натальи Меликовой заработок вырос на 49%. У другого референта Екатерины Хуторской доходы увеличились на 43%. Меликова и Хуторская много лет работают в группе президентских спичрайтеров.
Доходы заместителя пресс-секретаря президента Юрия Свиридова увеличились на 48%, а начальника управления протокола президента Анны Куликовой — на 42%.
Доходы начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина увеличились на 35%. Рост заработка у начальника управления президента по работе с обращениями граждан и организациями Михаила Михайловского составил 39%. Доходы руководителя протокола президента Владислава Китаева выросли на 36%.
За последние несколько лет зарплаты госслужащих повышались несколько раз, но всегда незначительно. При этом рост доходов чиновников начался после их сокращения. В мае 2015 года Владимир Путин снизил зарплаты федеральных госслужащих, депутатов и сенаторов на 10% в рамках антикризисных мер из-за дефицита бюджета. Но уже в конце 2017 года президент постановил увеличить должностные оклады госслужащих на 4%, а через год истёк срок «антикризисного» указа. С начала 2019 года в кошельки чиновников вернулись урезанные 10% зарплаты. Спустя ещё несколько месяцев президент снова проиндексировал оклады федеральных госслужащих — с октября 2019 года они стали больше ещё на 4,3%.
«Вёрстка» и «Трансперенси» не смогли обнаружить президентских актов, которые объяснили бы рост заработков чиновников из АП на 30–50%. В «Трансперенси» не исключают, что доходы увеличились за счёт роста премий, но распоряжения о премиях в публичный доступ не попадают.
То, что заработки кремлёвских чиновников растут особенно быстро, политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов объясняет банальной покупкой лояльности. «В администрации работают умные люди, и Путин не хочет, чтобы они ушли. А они бы обязательно ушли, потому что иллюзий по поводу происходящего у них нет и они прекрасно понимают бесперспективность нынешнего курса. АП — главный инструмент личной власти Путина. Все остальные институты контролируют государство, а АП контролирует все другие институты», — констатирует политолог.
Для сравнения — по данным Росстата, средняя зарплата школьного педагога в 2017 году составляла 34 921 рублей, в 2021 году — 45 225 рублей. То есть за пять лет она выросла примерно на 30%. Средний учитель получает на порядок меньше, чем самый бедный из чиновников АП, публично отчитывающихся о своих доходах.
Ещё меньше, по подсчётам Росстата, изменились среднедушевые доходы российского населения — за четыре года они увеличились на 26%.
Бедные законодатели
Из деклараций Мазура и Соколова следует, что заработки даже тех чиновников АП, которые публично не отчитываются о доходах ввиду невысокой должности, сравнялись с заработками наименее обеспеченных депутатов Госдумы. Эти парламентарии указали в своих предвыборных декларациях (более расширенных, чем ежегодные), что весь их доход в 2021 году состоял из денежного содержания, полученного из аппарата ГД (таблица 2).
Самым бедным парламентарием, отработавшим весь год на Охотном ряду, в 2021‑м оказался Олег Колесников с доходом в 4 874 377 рублей.
У большинства депутатов в группе «самых бедных» заработки сейчас составляют около 5,7 млн рублей. В 2017‑м они же получали около 4,5 млн.
Как видно из этой таблицы, заработки депутатов, официально не имеющих дополнительных источников доходов, за последние четыре года выросли в среднем на 15–30%. Так, рост доходов Олега Колесникова составил 30%, Леонида Калашникова — 26%, Адама Делимханова — 24%, Олега Лебедева и Леонида Слуцкого — 16%.
То есть на Охотном ряду доходы росли гораздо меньшими темпами, чем на Старой площади. Начальники департаментов в АП догнали по годовым доходам самых бедных депутатов, а президентские референты уже опережают их более чем на 1 млн рублей.
«Можно предположить, что депутаты своей покладистой безропотностью заслужили к себе отношение как к массе, которую не обязательно даже подкармливать: „Им и так сойдёт, никуда не денутся“», — говорит Галлямов.