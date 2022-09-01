Катастрофа для газовой отрасли
Кто проиграет в газовой войне России с Европой?
Для России газ стал настоящим оружием в экономической борьбе со странами Европы – это особенно ярко видно в последние месяцы. «Газпром» радикально снизил поставки по «Северному потоку», а в ночь на среду вообще приостановил поставки. Цены на газ находятся на исторических максимумах, а европейцы готовятся к холодной зиме. Выигрывает ли Россия от газовой войны с Европой или наоборот теряет проверенного платежеспособного клиента?
Этой ночью «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» – своему основному газопроводу в Европу. Компания объясняет это техническими работами и обещает восстановить поставки уже 2 сентября.
Эти планы на прошлой неделе уже привели к резкому росту цен на газ: на бирже они превысили 3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Европейцы напрямую обвиняют Россию и «Газпром» в развязывании газовой войны.
«Россия нас шантажирует. Россия использует энергию как оружие», – заявила в конце июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Европу быть готовой ко всем сценариям, в том числе к полному прекращению российских поставок.
Газовое противостояние особенно ярко проявилось в странствиях турбины для «Северного потока». Турбина была на ремонте в Канаде, которая не хотела ее возвращать из-за санкций, – она подпадает под определение товаров двойного назначения. После длительных переговоров с участием Германии турбину доставили в Европу, но в Россию она до сих пор не попала, хотя немецкие чиновники и заявляли, что она готова к отправке. «Газпром», как писали СМИ, был недоволен документацией и не принимал турбину, публично компания жаловалась на санкционный режим.
Отсутствие турбины дает «Газпрому» возможность объяснить, почему необходимо ограничивать прокачку газа по «Северному потоку». Логика проста: одной турбины нет из-за европейских санкций, а другие надо ремонтировать.
Но в Европе эту ситуацию воспринимают совсем иначе. 26 июля министры энергетики ЕС договорились сократить потребление газа на 15% с августа по март. Европейцы уже готовятся к холодной зиме без российского газа, например, в Германии отключают подсветку исторических зданий и ограничивают температуру кондиционирования.
На первый взгляд, Европа в газовой войне проигрывает. Инфляция в июле в еврозоне достигла рекордных 8,9%, а в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве – она превысила 20%. Причина именно в росте цен на энергоресурсы - они во всей Европе растут на двузначные величины.
Агентство Блумберг сообщает о кризисе в Европе. А российская пропаганда рассказывает, как из-за санкций европейцы экономят на душе и аппаратах жизнеобеспеченности в больницах.
Однако Россия тоже несет потери от газовой войны: бюджет лишается части доходов, а в будущем, скорее всего, потеряет надежного платежеспособного покупателя газа. Сможет ли она заменить страны ЕС и не будет ли зависеть от тех немногих стран, которые готовы будут платить за российский газ - в первую очередь, Китая?
Насколько Россия зависит от поставок в Евросоюз?
В 2021 году Евросоюз получил по газопроводам из России около 40% всего потребляемого газа и еще 5% в виде сжиженного природного газа (СПГ), писал независимый эксперт в области энергетики Сергей Вакуленко для сайта Фонда Карнеги.
Общий экспорт трубопроводного газа в прошлом году принес России 55 млрд долларов - и большая часть этой суммы была получена именно от европейских стран. Если Россия прекратит продавать газ в Европу, бюджет недосчитается примерно 40 млрд долларов в год, оценивал Вакуленко.
Эксперты, опрошенные Би-би-си, говорят, что России будет сложно заменить европейских покупателей. Во-первых, это надежные и платежеспособные покупатели, которые в основном не копят перед «Газпромом» долги и вовремя оплачивают поставки. Во-вторых, Россия часто продает «дружественным» странам газ по «политическим» ценам, а остальным – по рыночным.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, например, считает, что более половины поставок в Европу можно будет заменить другими рынками не раньше 2030 года.
Более того, санкции, включая ограничения на трансфер технологий, и потеря европейского рынка приведут и к снижению добычи газа в России. Международное энергетические агентство оценивало эти потери (под ними они понимают разницу между прогнозом на этот год по сравнению с довоенными прогнозами) в 480 млрд кубометров газа в 2022-2025 годах. Если европейские страны будут ускоренно отказываться от российских поставок, потери добычи в России за три года могут составить около 550 млрд кубометров.
Еще одна вероятная потеря для России – это деньги, вложенные в газопровод «Северный поток – 2». Этот газопровод должен был стать альтернативой «Северному потоку». Его построили еще осенью 2021 года. Российская сторона неоднократно говорила, что он готов к запуску, но европейцы явно не готовы его запускать даже в случае отключения «Северного потока». Стоимость проекта оценивается в 11 млрд долларов.
«Россия потеряет европейские рынки и надежный источник пополнения федерального бюджета. Планы «Газпрома» придется сокращать, добычу газа придется сокращать, а это повлечет за собой безработицу, закрытие предприятий - не только газпромовских, но и компаний, которые обслуживали «Газпром». Это экономическая катастрофа для газовой отрасли», - описывает последствия для экономики России в целом аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
Как Евросоюз будет избавляться от энергозависимости от России?
«Довольно быстро наступит будущее, в котором Россия не будет поставлять в Европу ничего. Сохранятся небольшие объемы – 10-15 млрд ежегодно – в Южную Европу через «Турецкий поток». Но в целом Европа будет жить без российского газа, а Россия, «Газпром», соответственно, – без экспортных доходов от поставок», – прогнозирует президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
Шаг за шагом Европа будет отказываться от российского газа, согласен Суверов. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Болгария уже фактически это сделали.
«Судя по всему, через два или максимум три года Россия полностью потеряет возможность поставлять газ в Европу», – считает Крутихин.
Эксперты объясняют, что заменить российский газ европейские страны смогут через поставки сжиженного газа (СПГ). Сжиженный газ получается путем охлаждения природного газа после очистки до -160°C, чтобы облегчить его хранение и транспортировку. При сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. В отличие от природного газа, сжиженный газ находится в жидком состоянии. СПГ перевозят по морю в специальных танкерах-газовозах.
В этом году поставки СПГ в Европу выросли на 70%, пишет The Economist. Правда, стоит такой газ в Европе дороже, чем в Азии. Да и в Европе придется построить больше инфраструктуры для поставок такого газа.
У ЕС в запасе есть еще один возможный крупный поставщик газа – Катар. Однако эксперты говорят, что с ним предстоят серьезные переговоры.
«У Катара имеется огромное, практически бездонное месторождение, где можно добывать более высоким темпом. Но Катар хотел бы заключить долгосрочный контракт – с обязательствами по покупке определенных объемов и фиксированной ценой. А это противоречит политике Европы, выстраиваемой примерно с 2010 года - упор делается на конкурентные поставки, на отказ от долгосрочных контрактов», - объясняет в беседе с Би-би-си Вакуленко.
В нынешних условиях Европе придется пойти на договоренности с Катаром, считает Салихов: «или у вас будут сумасшедшие цены на энергию, которые будут подрывать экономику, или же придется идти на какие-то компромиссы».
Еще одна потенциальная альтернатива - американские поставки СПГ. Ввод новой волны мощностей в США ожидается в период 2025-2027 годов. «Там будут очень большие мощности – дополнительно около 50 млн тонн в дополнение к существующим 80 млн тонн СПГ, что в сумме даст примерный эквивалент 170 млрд кубометров газа. Это вполне сопоставимо с тем, что Европа импортировала из России», – говорит Вакуленко.
Помимо поставок газа Европа может ускорить переход на альтернативную энергетику – к 2045 году она и так планировала заменить российский газ более экологичными аналогами.
«Цены, которые образовались в результате энергетической блокады из России, делают экономически оправданным все то, что раньше хотели делать из экологических соображений, но не могли собраться, потому что это не было оправдано экономически», – поясняет Вакуленко.
Куда Россия может переориентировать поставки?
Ключевая альтернатива для России сейчас – Китай. Однако эксперты сомневаются, что он сможет компенсировать выпадающие поставки из стран ЕС.
«Китаю не нужно столько же газа [сколько Европе]. Во всех китайских программных документах увеличение поставок из России, помимо «Силы Сибири», не предусмотрено», – говорит Михаил Крутихин.
Газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Азиатско-Тихоокеанский регион, был запущен в конце 2019 года. Его пропускная мощность составляет 38 млрд кубометров в год, в то время как объем транзита газа «Северному потоку» в 2021 году составил 59,2 млрд кубометров.
Если Россия потеряет большинство других покупателей газа, то Китай получит выгодную переговорную позицию, предполагает Вакуленко. Пекин сможет диктовать свои условия и предложить не самую выгодную для России цену.
Россия будет активно заниматься строительством трубопровода «Сила Сибири – 2», считает эксперт. Проект «Силы Сибири – 2» предполагает транзит между газовыми месторождениями Сибири и Китаем и соединяется с китайским газопроводом «Запад – Восток». «Газпром» сообщил о начале проектирования трубопровода в сентябре 2020 года. Однако объект может быть введен в эксплуатацию не раньше 2030 года.
Другим важным рынком для России остается Турция. Турецкие поставки составляют примерно 47,5 млрд кубометров в год – это значимый объем, отмечает Сергей Суверов.
Помимо Китая и Турции у России останется только южное европейское направление, говорит Михаил Крутихин. «Другого ничего не остается - остальные объемы [поставок] микроскопические», – отмечает он.
Инфраструктура, которая есть в России сейчас, не позволяет переориентировать поставки газа в другие страны, говорит Марсель Салихов. «Можно больше поставлять в Турцию - добавить небольшие дополнительные объемы. Возможно, более высокие объемы будут идти в Центральную Азию. Но все эти рынки суммарно меньше, чем поставки в Европейский союз. На основе той инфраструктуры, которая есть сейчас, перенаправить куда-то эти же объемы невозможно», – объясняет Салихов.
Строить новую инфраструктуру в условиях санкций тяжело. Россия, например, планировала построить завод по сжижению природного газа на Балтике рядом с местом вхождения в море трубы «Северного потока – 2». Но оборудование для подобных заводов в России не производят, а санкции запрещают их поставки.
Пока Китай и Турция не стали закупать больше российского газа, «Газпром» вынужден ежедневно сжигать его на 10 млн долларов, показывают данные независимой норвежской исследовательской компании Rystad Energy. Газ сжигают рядом с компрессорной станцией «Северного потока» – сейчас газопровод не работает, а до этого работал на 20% от своей мощности.
Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер в разговоре с Би-би-си сказал, что Россия сжигает газ из-за невозможности его продать.