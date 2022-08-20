Институтская рулетка
В России резко упали проходные баллы в ведущие вузы страны
Голодными играми и русской рулеткой называют абитуриенты и преподаватели вступительную кампанию 2022: в профильных группах по её итогам масса возмущённых откликов. Из-за отмены второй волны поступления правила стали ещё более запутанными и непредсказуемыми. Всё это привело к резкому падению проходных баллов: например, в МГТУ им. Баумана на некоторые направления проходной балл снизился более чем на 50 пунктов. В результате недовольны и абитуриенты, которым не помогли успехи в ЕГЭ, и престижные вузы, где большой недобор. Издание «Вёрстка» разобралась, почему новейшая реформа образования обернулась системным сбоем.
Падение проходного барьера: с 276 баллов до 146
«Вёрстка» проанализировала приказы о зачислении на бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма, опубликованные 9 августа, и выяснила, что проходные баллы по сравнению с результатами прошлого года в 2022‑м сильно снизились. Особенно упали проходные баллы в ведущих медицинских и технических университетах страны.
Так, в 2021 году в Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова проходной балл на лечебный факультет был 276. В этом же году, судя по опубликованному приказу, на это направление зачислили человека, у которого всего 146 баллов.
В МГТУ им. Баумана на направление «Ядерные реакторы и материалы» в эту приёмную кампанию зачисляли с 189 баллами, в то время как прошлогодний проходной балл был 236. А на направление «Специальные системы жизнеобеспечения» в этом году прошёл студент, у которого всего 153 балла. В прошлом году проходной балл там был 215.
Снизились баллы даже в престижном ИТМО, который журнал Forbes поставил на первое место в рейтинге лучших вузов России. Так, на «Информатику и вычислительную технику» в этом году поступил абитуриент с 258 баллами. Проходной балл в прошлом году — 281. В МИСиС на это же направление проходной балл упал на 88 позиций. В 2021‑м туда можно было попасть с баллами от 285, в этом году — от 197.
Кроме того, как ранее сообщала «Фонтанка», когда ещё не было приказов о зачислении, но можно было посмотреть конкурсные списки, баллы упали и в СПбГУ. Так, например, на направление «Экономика» по ситуации на 4 августа проходил абитуриент с баллом 256, хотя в прошлом году проходной балл на эту специальность был 272. Однако после этого в приказе о зачислении в СПбГУ скрыли названия направлений, поэтому сравнить проходные баллы с результатами прошлого года теперь невозможно.
Падение наблюдается и на гуманитарных специальностях, но оно не такое значительное, как на технических. Например, в РГГУ на исторические направления проходной балл упал на 20 позиций. А в ГУУ на социологические — на 48.
Снижение проходных баллов подтвердил в разговоре ответственный секретарь приёмной комиссии МГТУ им. Баумана Иван Сидельников. По его мнению, в случае с техническими вузами падение баллов связано с количеством абитуриентов.
«Если в прошлом году профильную математику сдавало 366 тысяч студентов, то в этом году — 306 тысяч. На фоне общего увеличения бюджетных мест, где нужна профильная математика, сокращение числа поступающих привело к падению баллов, а где-то — к недобору», — считает Сидельников.
Как устроено поступление
Однако соавтор блога о поступлении Grand Exam, репетитор, подготавливающий детей к ЕГЭ, Арсений Филин связывает падение баллов с тем, что процесс поступления в вузы резко усложнился. В 2021 году приёмная кампания стала напоминать русскую рулетку, потому что отменили вторую волну поступления. В 2022 году всё ещё больше усложнилось из-за несовершенства работы портала «Госуслуги», через который абитуриенты могли подавать документы.
Раньше зачисление абитуриентов происходило в три этапа. В так называемую нулевую волну зачисляли победителей школьных олимпиад и поступающих по особой квоте (людей с инвалидностью, сирот, ветеранов боевых действий). В этом году появилась также специальная квота: 10 % всех бюджетных мест выделили для детей военных и силовиков, которые принимают или принимали участие в войне в Украине.
Дальше начиналась первая волна — зачисление абитуриентов, поступающих на общих основаниях. Они имели право направить свои результаты ЕГЭ в пять вузов. В конце июля университеты публиковали предварительные списки тех, кто может претендовать на бюджет в зависимости от баллов. На этом этапе заполнялось 80 % конкурсных мест. То есть в эту волну поступали, как правило, люди с высокими баллами.
При этом у ребят со средними баллами была возможность поступить на бюджет во вторую волну. Отличиники отдавали оригинал аттестата только в один вуз, освобождая места для «середнячков». На этом этапе вузы заполняли оставшиеся 20 % мест.
Но с 2021 года Министерство науки и высшего образования РФ решило полностью отменить вторую волну. Так чиновники хотели упростить процесс поступления и уменьшить бюрократическую нагрузку на образовательные организации, объясняет Арсений Филин. Но в итоге всё только усложнили.
Сейчас у абитуриентов, поступающих на общих основаниях, есть только четверо суток, чтобы определиться, куда отдать оригинал аттестата, — это период с 30 июля, когда зачисляют олимпиадников и льготников, до 3 августа, когда уже закрывается приём документов.
Провал «Госуслуг»
В этом году Минобрнауки отчиталось о том, что на портале «Госуслуги» расширился функционал сервиса «Поступление в вуз онлайн». К нему подключились почти все вузы и их филиалы. По замыслу, платформа должна была облегчить процесс поступления иногородним студентам и снять нагрузку с приёмных комиссий. Но на деле новый сервис превратил приёмную кампанию для многих абитуриентов в полнейший хаос, потому что портал не справлялся с потоком заявлений, постоянно зависал и тормозил. Документы, поданные через «Госуслуги», могли не доходить до вуза неделями.
Мама абитуриента из Ярославской области Анна называет подачу документов через портал катастрофой. «Мы подали документы в несколько петербургских вузов на „Строительство“: в Аграрный, „Военмех“ имени Устинова, Петербургский государственный университет путей сообщения и СПбГТИ. Во все подавали через „Госуслуги“, потому что билеты до Петербурга нам не по карману. В итоге мне пришлось две недели названивать вузам и спрашивать, где наши документы, потому что вузы их просто не видели. Хотя на „Госуслугах“ было написано, что всё отправлено», — рассказывает Анна.
В итоге сын поступил в ПГУПС, а не в Аграрный, куда хотел, потому что в последний университет документы долго не приходили, а конкурсные списки, по словам Анны, обновлялись с большими задержками.
Её слова подтверждает и Арсений Филин, к которому обращались многие абитуриенты с жалобами на «Госуслуги».
«Весь год нам говорили, что поступать можно будет через „Госуслуги“. Но соответствующее постановление правительства вышло в конце мая, — рассказывает он. — Видимо, только после этого разработчики начали создавать функционал, но так нормально и не доделали. Функция подачи документов работала очень плохо. Поданные через портал документы в вузах отображались только через три дня, а у кого-то через две недели. Вузы сами говорили студентам, что лучше приезжать очно».
Кроме того, согласия на зачисление, поданные через «Госуслуги», очень долго обрабатывались.
«В этом году было так, что за пять минут до закрытия приёма оригиналов на комиссию сваливались тысячи заявлений с „Госуслуг“, — рассказывает ответственный секретарь приёмной комиссии МГТУ им. Баумана Иван Сидельников. — Их начинали разбирать, и, соответственно, конкурсная ситуация менялась. А человек, который до обработки заявлений с „Госуслуг“ проходил, теперь пройти не мог».
Волна возмущения
Новыми правилами оказались недовольны и абитуриенты, и родители, и преподаватели. Ещё в прошлом году появилась петиция с требованием сделать порядок приёма в вузы более понятным и справедливым.
«Нынешний порядок поступления полностью девальвирует и сводит на нет весь смысл системы ЕГЭ, — считает автор петиции Филин. — Поступление теперь похоже на русскую рулетку. У абитуриента есть четверо суток, чтобы оценить ситуацию и „сделать ставку“ — выбрать, куда подать оригинал. То есть нужно проанализировать проходные баллы прошлых лет, количество конкурентов и их результаты ЕГЭ. Но как дети должны это угадывать? Только нанимать специальных консультантов, которые составят базу данных и просчитают все вероятности».
Всё это осложняется тем, что оригиналы аттестатов все приносят в последний момент, потому что ждут, когда появится ясность по конкурсным спискам. «Например, абитуриент подал оригинал и согласие в вуз в последний день приёма — 3 августа в 18:00. На этом этапе он видит, что он, допустим, на 19‑м месте из 20. Значит, прошёл на бюджет. Вроде бы всё отлично. Но не тут-то было. Паника у людей нарастает, оригиналы всё несут и несут, и может оказаться так, что приёмная комиссия просто не успевает обновлять списки. За ночь она все согласия обработает, и вполне возможно, что утром абитуриент, который был 19‑м, станет 25‑м. Такие ребята вынуждены идти либо на платное отделение, либо в армию», — объясняет Филин.
Кроме того, все списки поступающих обезличены. Теперь вместо имени и фамилии указывается только номер СНИЛС. Как писал «Коммерсантъ», детей военных и вовсе зашифровали отдельным номером.
По мнению Филина, решение скрывать имена усложняет ситуацию для самих поступающих, потому что у абитуриента нет даже теоретической возможности найти в соцсетях человека, который стоит над ним в списке, и спросить, действительно ли он хочет в этот вуз и принесёт ли он оригинал и согласие на зачисление.
В результате абитуриенты с более высокими баллами из-за страха не пройти забирают документы и идут во второсортный вуз, а их место занимают те, у кого баллы ниже. «Поэтому у вузов низкие проходные и недоборы, — делает вывод Филин. — Дети просто боятся вылететь из списка в последний момент».
С ним согласен и сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов, который считает, что обвал баллов и недобор в вузы произошли из-за реформы Минобрнауки. «Школьники перепугались, что могут пролететь. А если пролетят, то есть шанс отправиться „защищать родину“, — объясняет Арутюнов. — Желающих поехать в Украину нет, поэтому абитуриенты начали подавать документы в более слабые вузы. В результате количество желающих поступить в университеты обвалилось».
«А мог бы учиться бесплатно в Москве»
В этой ситуации спокойно только тем, кто готов идти и на платное отделение. Как правило, это люди с низкими баллами. Они подают согласие в тот вуз, в который хотят, и ждут до последнего.
Так, абитуриентка Ксения рассказала «Вёрстке», что её поступление прошло довольно спокойно, потому что у неё есть возможность оплатить обучение. Девушка хотела поступить в ИТМО на направление «Информатика и вычислительная техника». В приёмной комиссии ей сказали, что пройти на бюджет у неё практически нет шансов, так как проходной балл прошлого года был 281, а у неё — 264. Но Ксения всё равно подала оригиналы документов именно туда. В итоге проходной балл на это направление упал аж до 258, и девушка спокойно прошла на бюджет.
Абитуриент из Иванова Арсений рассказал, что мечтал поступить в московский РГУТИС. Но на факультет, который ему нравился, проходной балл был 220. Арсений же набрал 180, поэтому не стал подавать документы в РГУТИС.
«Просыпаюсь я 9 августа от того, что меня будят родные и говорят, что в приказе на зачисление в РГУТИС указан человек с 155 баллами! — вспоминает Арсений. — После этого я с невероятными эмоциями поехал подавать на „Коммерцию“ в Ивановский филиал РАНХиГС. В итоге придётся платить 114 тысяч рублей в год. А мог бы учиться бесплатно в Москве».
Продление приёма и недобор
Ещё в начале августа часть вузов объявила о дополнительном наборе. Среди них, например, Московский государственный строительный университет, МГМУ им. Сеченова (88 свободных мест). В региональных вузах ситуация такая же. Например, в Южно-Уральском государственном университете осталось 166 вакантных бюджетных мест, а в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) — более 200 мест.
Минобрнауки поручило вузам провести дополнительный набор с 11 по 25 августа, а публиковать приказы вплоть до 16 сентября. Многие руководители университетов назвали это второй волной. Но Филин считает, что дополнительный набор нельзя так называть, потому что он не регламентирован так же чётко, как вторая волна в прежние годы.
«Нет уверенности, что в конкретном вузе будет вообще допнабор. Кроме того, какой-то вуз будет активно рассказывать о допнаборе, а какой-то вообще не будет, потому что они не обязаны это делать. То есть процедура очень непрозрачная», — считает эксперт.
Как рассказали абитуриенты, дополнительный набор уже идёт вовсю. Помимо объявлений на сайтах и в соцсетях, вузы присылают выпускникам письма на почту, где зазывают их к себе. Например, в СПбГУ 4 августа были свободные места на физическом факультете, а в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — 50 мест на факультете электроники.
Официальные выводы: полный успех
Пока абитуриенты и их родители в панике метались из вуза в вуз и обрывали телефоны приёмных комиссий, руководители ведущих вузов страны отчитались, что приёмная кампания 2022 года была успешной, и в «большинстве университетов бюджетные места заполнены на 100 %».
Недобор же студентов ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский объяснил тем, что в школах недостаточно внимания уделяют подготовке и профориентации абитуриентов.
В Министерстве науки и высшего образования считают, что упразднение второй волны никак не изменило процесс приёмной кампании. Более того, теперь, по мнению чиновников, у абитуриентов больше времени определиться с вариантами учёбы и подать согласие на зачисление.
Необъявленные итоги: сокращение зарплат и падение качества образования
Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов считает, что недобор может плохо сказаться на преподавателях.
«В России подушевое финансирование вузов. Количество денег, которое государство выделяет на обучение, прямо пропорционально количеству студентов. То есть сколько студентов, столько денег и получит университет. Соответственно, если в вузе недобор, то и финансирование будет меньше, что может привести к падению зарплат преподавателей», — считает Арутюнов.
Обвал проходных баллов, по его мнению, приведёт в конечном счёте к общему снижению уровня образования.
«Программа университета рассчитана на абитуриентов определённого уровня. Когда обваливаются баллы, туда приходят студенты, которые эту программу осилить не могут. А поскольку финансирование подушевое (то есть отчислять студентов невыгодно), то преподаватели будут вынуждены ставить им тройки, что в итоге приведёт к падению общего уровня образования», — делает вывод Арутюнов.