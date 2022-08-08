Новые солдаты российской армии
ЧВК Вагнера завербовала больше тысячи заключённых в 17 колониях страны
В конце июля правозащитникам из фонда «Русь Сидящая» начали приходить десятки писем от осуждённых и их родственников с описанием одной и той же ситуации: в колонию прилетели рекрутеры ЧВК Вагнера и предложили заключённым отправиться на войну. Взамен им пообещали зарплату в 200 тысяч рублей в месяц, выплаты больничных и «гробовых», а также помилование президента спустя полгода службы.
«Вёрстка» совместно с фондом «Русь Сидящая» выяснила, что вербовщики от ЧВК побывали уже как минимум в 17 колониях в 10 регионах страны. Их предложения приняли больше тысячи заключённых. Кроме того, на базе одного из учреждений, судя по сообщениям осуждённых и их родственников, организован пункт специальной подготовки, где согласившиеся отправиться на войну проходят своеобразные учения по 20 часов в день. При чём законных оснований этому на сегодня нет.
Сколько заключённых удалось завербовать
Первые вербовки заключённых для отправки на войну начались ещё весной, сообщают правозащитники фонда «Русь Сидящая». Тогда рекрутеры ЧВК Вагнера, по словам самих осуждённых и их родственников, посещали колонии для бывших силовиков. Летом началась новая волна вербовок. С 26 июля десятки осуждённых и их родственников начали сообщать правозащитникам о визитах рекрутеров в колонии общего, строгого и особого режимов.
Группы вербовщиков побывали как минимум в 17 колониях в 10 регионах страны. Среди них Тульская (ИК‑1, ИК‑4, ИК‑5), Ярославская (ИК‑2, ИК‑3, ИК-12), Ленинградская (ИК‑3), Рязанская (ИК‑3, ИК‑5), Новгородская (ИК‑7), Архангельская (номер колонии не публикуется из соображений безопасности источника), Псковская области (ИК‑6), а также Республика Коми (ИК-19, ИК-25), Республика Карелия (ИК‑7) и Санкт-Петербург (ИК‑6, ИК‑7). Информацию об этом подтвердили в том числе осуждённые, находящиеся в этих колониях.
Всего, по подсчётам издания «Вёрстка» и «Руси сидящей», принять участие в военных действиях согласились сотни заключённых российских колоний. Эта информация основана на данных самих осуждённых и их родственников.
По их сообщениям, отправиться в Украину в рядах ЧВК согласились: примерно 300 человек в ИК‑2 Ярославской области и столько же в ИК‑5 Рязанской области; около 280 человек в ИК‑3 Ярославской области, около 270 человек в ИК‑5 Тульской области; около 250 человек в колонии в Архангельской области; около 100 человек в ИК-12 Ярославской области; порядка 130 человек в ИК-19 в Ресупублике Коми; около 100 человек в ИК‑3 Рязанской области; а также не менее 72 человек в ИК‑6 Псковской области и не менее 40 человек в ИК‑7 Петербурга.
По данным правозащитников, рекрутеры ЧВК посетили аналогичные учреждения предположительно ещё в девяти регионах страны. Но найти подтверждение этому среди заключённых пока не удалось. Речь идёт о Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Вологодской, Мурманской областях, Республиках Тыва, Адыгея и Мордовия, а также о Пермском крае.
В случаях, которые подтверждены источниками внутри колоний, чаще всего рекрутеры ЧВК бывали в колониях строгого режима: таких 14 из 17. При этом одна из них предназначена для бывших работников судов и правоохранительных органов. В двух случаях вербовщики посещали колонии общего режима и лишь в одном случае — колонию особого режима.
Как минимум в двух колониях, а именно в ИК-19 в Республике Коми и ИК‑7 в Республике Карелия, судя по сообщениям, поступающим правозащитникам, на осуждённых, которые согласились воевать, но потом передумали, теперь оказывают давление и отправляют их в штрафные изоляторы.
В одной из колоний — ИК‑4 Тульской области — во время общения вербовщиков с заключёнными присутствовал, как говорят сами осуждённые, начальник УФСИН региона Иван Прокопенко. Ранее «Важные истории» сообщали, что в составе групп вербовщиков также бывают и сотрудники региональных управлений ФСБ.
Заключённые другой колонии рассказали, что, когда вербовщики уехали, начальник учреждения посоветовал им «хорошо подумать и отказаться» от предложения вступить в ряды бойцов ЧВК. Из соображений безопасности редакция не разглашает регион и номер колонии.
Трое заключённых говорили правозащитникам, что в колонии якобы приезжает бизнесмен Евгений Пригожин. СМИ относят его к числу руководителей ЧВК Вагнера, хотя сам он эту связь отрицает. Издание «Вёрстка» обратилась за комментарием в пресс-службу компании Пригожина «Конкорд». Бизнесмен ответил, что «бывал в колониях в 80‑е годы», но так и не сказал, посещал ли он их с рекрутерами.
«Да, от вас ничего не скрыть, — говорится в ответе Евгения Пригожина. — С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях в 80‑е годы. Всё уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. У нас на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает — через наказание сделать из него мужчину, а у вас пиндосов — сделать из него женщину». Орфография и пунктуация автора комментария сохранены.
Позже пресс-служба компании Пригожина уточнила, что тот «бывал в колониях с 1979 по 1990 год».
«Вёрстка» также обратилась за комментариями в пресс-службу ФСИН России. Ответ на запрос пока не поступил.
На войну или в ШИЗО
Осуждённые отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Перед заключёнными они выступают, как правило, во внутреннем дворе, призывая идти «защищать Родину». Взамен им обещают зарплату около 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных при ранении в 300 тысяч рублей и так называемых гробовых при гибели — 5 миллионов рублей.
По данным фонда «Русь Сидящая», в каждой колонии в ряды будущих наёмников сразу после таких встреч записываются около 20 % заключённых. В тот же день с ними проводят первое собеседование. Как рассказал «Вёрстке» один из осуждённых, на интервью просят коротко рассказать о себе и о намерениях участвовать в войне.
Затем, как сообщают правозащитники, агитацию продолжают уже внутри отрядов. Обычно её ведут другие заключённые, сотрудничающие с администрацией колонии. В итоге добирают ещё около 10 % осуждённых, которые соглашаются вступить в ЧВК.
В первую очередь рекрутеры проявляют интерес к осуждённым по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ). Тех, кто сидит за преступления, связанные с наркотиками и с половой неприкосновенностью, чаще всего к отбору не допускают.
Один из главных критериев отбора для желающих поехать воевать — физическая подготовка. По этой причине, как рассказал «Вёрстке» источник внутри одной из колоний, рекрутеры ЧВК Вагнера отказывают людям пожилого возраста и с серьёзными заболеваниями. Для проверки просят отжаться от пола, присесть и выполнить другие физические упражнения.
Тех, кого вносят в списки по итогам визитов, интервью и последующей агитации, проверяют также на полиграфе. Для этого в колонию ещё раз приезжает сотрудник ЧВК. У желающих отправиться на войну спрашивают про отношение к российской власти и о том, не собираются ли они сбежать в Украину.
После этого, по данным правозащитников, заключённых вывозят с территории колонии группами по 30–36 человек. Часть из них проходит спецподготовку.
По информации фонда «Русь сидящая», для этих целей выделили целую колонию в Ростове-на-Дону (ИК‑2). Там, как говорят правозащитники и родственники осуждённых, организован тренировочный лагерь, где проходят учения. По словам одного заключённого и родственницы другого осуждённого, тренируются там по двадцать часов в сутки, включая краткосрочные перерывы на завтрак, обед и ужин. Оставшиеся четыре часа выделяют на сон. По данным «Руси Сидящей», первая группа заключённых, побывавшая в этой колонии, отправилась в зону боевых действий 20 июля.
«Что касается первой группы, то там один из раненых совершенно точно разговаривал по видеосвязи с женой, — рассказывает глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова. — Потом ещё был телемост между ним и заключёнными. Он им рассказывал, как классно его здесь (в госпитале. — Прим. ред.) лечат, мол, „пацаны, не бойтесь“. Об этом нам рассказала супруга и один источник внутри колонии».
Спустя полгода такой «командировки» заключённым обещают освобождение из колонии по амнистии. Но, как отмечают правозащитники, все обещания выглядят довольно сомнительно.
Вне правового поля и без имени
Как подчёркивает глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова, с юридической точки зрения вербовка заключённых совершенно незаконна. Отдельной процедуры по освобождению осуждённого из колонии для участия в военных действиях на сегодня просто не существует. Ранее «Вёрстка» писала о законопроекте, который упростит перевод осуждённых в колонии-поселения. По мнению правозащитников, это позволит вербовать заключённых, поскольку в такой колонии они могут устраиваться на работу за её пределами.
«Эта история совершенно вне правового поля, — говорит Ольга Романова. — Наших адвокатов не пускают к тем, кого, мы точно знаем, завербовали. Из всех родственников, которые к нам обращаются по этому поводу, лишь две женщины готовы бороться. Остальных интересуют только деньги».
Правозащитники считают, что уже сегодня можно формально организовать перевод заключённых, согласившихся отправиться на войну, в колонии-поселения. Но коснется эта процедура лишь ограниченного круга лиц.
По версии правозащитников, их отправляют этапом до Ростовской области, а контракт о работе в ЧВК Вагнера заключают лишь после прохождения подготовки. Неизвестным остаётся вопрос, подписывают ли осуждённые контракт на свое имя — от этого зависят и последующие выплаты.
Ранее СМИ писали, что все договорённости устные. Однако, по последней информации «Руси сидящей», бумаги заключённые всё-таки подписывают, когда уже надевают форму.
По данным правозащитников, уже 12 осуждённых попали в госпиталь в Луганске с боевыми ранениями. Все они проходят лечение под позывными. Ещё как минимум пятеро, по информации «Руси сидящей», погибли.