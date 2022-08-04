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Владимир Бекиш
04 августа 2022, 14:01

Особая миссия России

Вы можете внимательно оглядеть всю свою квартиру и весь свой гардероб — практически ничего исконного в нем вы не найдете

Особая миссия России

Бытие рядового россиянина наполнено духом независимости, особой миссии, очевидного превосходства перед Западом и перед США в особенности. Можно долго перечислять те черты, по которым Россия и россияне лучше Европы и Америки.

Тут и гейские наклонности «западников», и общее тамошнее загнивание на фоне нашего духовного просветления, и наша готовность отказаться от всего на свете и заместить весь импорт на наше родное, натуральное и полезное – пусть даже ценой затягивания поясов до состояния кишечных коликов. Об этом говорят президент, патриарх и депутаты, и 85% россиян их в этом поддерживают.

И этот дух собственного превосходства не даст России пропасть. Потому что каждый свой день типичный россиянин проживает с этим духом. А каков он, типичный день рядового россиянина-патриота?

Россиянин просыпается утром и идет умываться. Чистит зубы. Кстати, зубную щетку запатентовал в 1870 году американец Уодсворф. А зубную пасту в тюбике изобрел в 1892 году американец Шефилд. В Россию же это достижение проклятого Запада попало лишь в середине XX века...

Если россиянин – мужчина, он, как правило, бреется по утрам. Кто-то предпочитает электробритву – ее изобрел британец Шик в 1927 году. Но многие российские мужчины предпочитают бриться бритвенным станком с тонюсенькими лезвиями. Его изобрел в 1895 году американец Жиллет.

А если наш россиянин – россиянка, то она наводит на лицо красоту. То есть накладывает макияж. Тушь, помада, пудра, крем... Кстати, тушь для ресниц придумал британец Роммель в середине XIX века. Затем в начале XX века американец Уильям усовершенствовал ее для своей сестры Мейбеллин. Так появилась на свет завоевавшая мир тушь Maybelline. А в 1958 году Элена Рубинштейн – американка польско-еврейского происхождения – изобрела наконец тюбик с кисточкой-ершиком....

А еще гордая россиянка красит губы. Губной помадой, которую впервые выпустили французы в 1883 году. И упаковали – в нынешнем виде, в тюбик – американцы из фирмы Guerlain. Потом снова была Элена Рубинштейн, которая создала недорогую общедоступную помаду... И американка Елизабет Арден со своей помадой... И американец Макс Фактор со своей несмываемой помадой... А в 1947 году американцы наконец придумали машину, которая может выпускать поршневой тюбик с губной помадой, всем теперь известный. И дело пошло...

Закончив с умыванием, бритьем или макияжем (в зависимости от пола), рядовой россиянин идет завтракать. Завтракают все по-разному.

Многие любят йогурт. Патриоты считают, что его изобрел русский ученый Мечников. Другие уверены, что йогурт появился на свет в древности, во Фракии. Так или иначе, массовое производство йогуртов в начале тридцатых годов прошлого века начала французская фирма «Данон». В России йогурты появились в конце 70-х годов прошлого века. А кто-то любит сосиски на завтрак. Их придумал в 1805 году австриец Ланер. А некоторые предпочитают круассан. Где он появился на свет, видимо, не стоит даже объяснять...

Понятно, что сосиски, йогурт или яйца для омлета россиянин достает из холодильника. Который изобрел в 1841 году американец Горри. А массовое производство холодильников началось в США в 1919 году. В СССР первые холодильники появились спустя двадцать лет...

Готовить себе завтрак россиянин будет на газовой плите. Которую изобрел в 1825 году американец Шарп. В 30-е годы прошлого века в Америке было уже 14 миллионов газовых плит. В России (СССР) первые газовые плиты появились в 1957 году.

Ну, а может и не на газовой, а на электрической плите сварит себе кашу россиянин. Такую электроплиту изобрел в 1893 году канадец Ахерн, первые серийные плиты выпустила немецкая компания AEG в 1903 году. В России первые электроплиты появились в 1962 году...

Наконец, непременная часть завтрака большинства россиян – кофе.

Кофе в России не рос, не растет и расти не будет. Так получилось. И варить кофе в джезве (которую многие называют туркой) любят не все – долго, да и хлопотно. Проще использовать растворимый кофе. Который изобрел в 1901 году американец Като. Правда, многие любят кофе из кофе-машины. Которую изобрел в 1901 году итальянец Беццера. И с 1902 года началось массовое производство кофемашин. У них.

Многие из рядовых россиян во время завтрака смотрят телевизор или читают интернет, чтобы узнать новости про особый путь России. Считается, что телевидение изобрел русский ученый Зворыкин. Это, в общем, правда, с одним только «но»: в 1919 году в возрасте 31 года Зворыкин стал американцем, и в той же Америке он и запатентовал свое телевидение. Сегодня большинство россиян имеют телевизоры производства корейской& Samsung – 32%. Затем идут голландская Phillips, японская Sony, японская же Toshiba и корейская LG.

А что же до интернета, который пользует россиянин, то его придумало американское военное Агентство перспективных разработок& DARPA в 1969 году.

Позавтракав, осмотрев новости про загнивающий, ни на что не способный Запад, россиянин отправляется на работу. Он выходит из квартиры, и спускается на лифте в подъезд. Лифт этот, к слову сказать, в его современном виде был изобретен американским инженером по имени Отис в 1854 году. Выйдя из дома, россиянин садится в автомобиль, чтобы ехать на работу. Считается, что автомобиль изобрел Иван Кулибин. Правда, первое серийное производство автомобилей началось в Германии в 1888 году Карлом Бенцем. У которого была дочь по имени Мерседес. За ним последовали Пежо во Франции, Олдсмобиль и Форд в Америке...

Сегодня в России из десятки самых продаваемых автомобилей три – российские «Лады» (начало производства которых, как мы помним, неразрывно связано с Fiat). Остальные – «японцы», «корейцы», «немцы», «французы», «американцы» (пусть и собранные в России). Тут еще хотелось бы отметить, что если наш россиянин рядовой, но при этом немножко «рядовее» всех остальных россиян – скажем, президент, или премьер, или патриарх – то он ездит на «почти рядовом» Mercedes. Или BMW.

Наш рядовой россиянин едет на работу по асфальтированной дороге. Таковые впервые появились во Франции в 1832 году. Нынешняя великая нефтяная держава Россия свои первые асфальтированные улицы уложила спустя 30 лет – из импортного асфальта... До 1873 года своего асфальта в России не было...

Понятно, что по дороге на работу рядовой россиянин останавливается на перекрестках – на светофорах. Так уж получилось, что и светофор был изобретен не в великой России, а в Америке Гарретом Морганом в 1914 году. Пока наш россиянин стоит на светофоре, он, возможно, звонит по мобильному телефону. Который был изобретен американской компанией Motorola в 1973 году. Сегодня 92% россиян имеют мобильные телефоны. При этом самыми распространенными являются Samsung, Nokia, HTC, Apple, Sony.

А если не звонит россиянин, то слушает радио. Автомобильное радио было изобретено в США в 1929 году. Если ему жарко в автомобиле, то россиянин включает кондиционер. Который был изобретен в 1902 году американцем Кэрриером. И первые бытовые кондиционеры Carrier появились в продаже в 1931 году, а в 1936 году в автобусе на маршруте Дамаск – Багдад был впервые установлен автомобильный кондиционер...

Правда, может еще так случиться, что наш рядовой россиянин едет на работу в трамвае. Или в троллейбусе. А затем на метро. Трамвай изобретен в Германии Эрнстом фон Сименсом в 1879 году. Троллейбус изобретен в 1890 году в США Шарлем Деполем. Первый троллейбус в Европе запущен в действие в 1911 году в Австро-Венгрии, а в СССР первые троллейбусы поехали в 1933 году. А метро, первая линия которого открылась в Лондоне в 1863 году, было изобретено британцем Брюнелем двумя десятилетиями ранее.

В общем, не суть. Приехал наш рядовой патриот, наконец, на работу. И скорей всего, включил первым делом компьютер. Который был изобретен в 1941 году немцем Конрадом Цузе. В 1946 году в США был запущен первый компьютер – прообраз цифровых машин Eniac. Компьютер россиянина работает на американской операционной системе& Windows. Или на американской системе Lunix. Или на американской IOS. Все свои документы россиянин создает с помощью американской программы Microsoft Office. А затем распечатывает на принтере. Принтер был изобретен американской компанией Remington в 1953 году. Сегодня в мире насчитывается полтора десятка производителей принтеров, но российских принтеров не существует. Или еще россиянин может отправить документ по электронной почте. Ее придумал американец Томплисон в 1972 году.

Ну а вечером вернется рядовой россиянин домой. Возможно, будет смотреть футбол. Это такая игра, которую придумали британцы в XIX веке. А может, россиянин будет смотреть хоккей. Это такая игра, которую придумали в конце XIX века в Канаде.

Список этот практически бесконечен. Можно добавить в него туалетную бумагу (в СССР появилась только в 1969 году), нижнее белье, молнию на брюках, часы, обои, унитаз, спички, носовой платок, книги, стекло в окне и т.д. и т.п. Вы можете внимательно оглядеть всю свою квартиру и весь свой гардероб — практически ничего исконного в нем вы не найдете.

В общем, как-то так пройдет типовой день рядового россиянина, преисполненного ощущениями особой миссии России и снисходительного презрения к западной цивилизации.

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