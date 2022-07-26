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Экономика
Россиян будут «лечить гвоздями»
война в украине
Редакция
26 июля 2022, 14:59

Цена оккупации

Сколько денег планируют потратить на восстановление захваченных регионов Украины

Цена оккупации

Если России удастся отстоять и закрепить за собой оккупированные территории, то их восстановление и поддержание жизнедеятельности ляжет тяжким бременем на российский бюджет, пишет телеграм-канал «Можем объяснить». Гигантские траты на восстановление Чечни после двух разрушительных войн в республике могут показаться цветочками по сравнению с тем, сколько придется потратить на отторгнутую часть Украины. Рассказываем о первых предварительных оценках и о том, откуда возьмут деньги на восстановление.

Оценки ущерба и помощи

В апреле, по подсчетам замглавы бюджетного комитета Совета Федерации бывшего аудитора Счетной палаты Сергея Рябухина, восстановление жилья, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР должно было обойтись в 1,5 трлн руб. (за три года), или почти в 20 млрд долл. 

В конце мая заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил восстановление этих территорий в сумму не менее $600 млрд.

В начале июня эксперты оценивали необходимую сумму от 600 до 750 млрд долларов. Существенное возрастание суммы объясняется активными боевыми действиями и постоянными разрушениями территорий. 

Сравнимые оценки дают назначенные РФ власти оккупированных территорий. Россия в течение ближайших двух лет вложит более 2 трлн руб. в экономику Донецкой народной республики, сказал премьер ДНР Виталий Хоценко. Восстановление только Мариуполя, обойдется более чем в $14 млрд. Уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов. Также разбомблены 40% частных домов. Полное восстановление города займет 7-10 лет. 

Эти суммы не преувеличены. Объем финансирования по целевой программе развития Крыма и Севастополя составил 1,37 трлн рублей за восемь лет. Ежегодно Россия вкачивает туда 400 млрд рублей. Хотя военных действий и каких-либо разрушений на территории Крыма не было. А территории Донецкой и Луганской областей вдвое больше территории Крыма (и это не считая других захваченных районов Украины).

Откуда взять эти триллионы? 

Средства на восстановление Донбасса Россия планирует взять из Фонда национального благосостояния. По данным на 1 апреля, объем ФНБ составил 13,05 трлн рублей (ликвидных — 9,7 трлн рублей, заморожены из-за санкций около 4 трлн рублей). Таким образом, фактически под контролем Минфина из общего объема ФНБ остаются около 5 трлн рублей. Весь Фонд национального благосостояния придется отдать на восстановление ЛДНР. И даже его не хватит.

ФНБ был создан исключительно как фонд, направленный на обеспечение социальных обязательств государства перед гражданами. В первую очередь, это пенсионеры и инвалиды. За счет средств фонда пенсионные накопления россиян приумножаются. То есть ФНБ был рассчитан на благосостояние будущих поколений, покрытие дефицита бюджета и при условии достаточности средств — на поддержание крупных инфраструктурных проектов федерального значения.

Трата этих средств на нужды «украинской» политики будет означать отсутствие роста пенсий и замораживание больших инфраструктурных проектов, таких как строительство в Ростове-на-Дону областного детского хирургического центра на 280 мест и возведение универсального спортивного комплекса в Нижнем Новгороде, реконструкция очистных сооружений в Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». 

Часть расходов планируется переложить на регионы (уже происходит определение подшефных городов и регионов). Только 15 регионов РФ профицитные, все прочие — дотационные. Будет падать размер дотаций — а значит, и уровень жизни местного населения.

Надолго ли восстановление?

Восстановление рассчитано минимум на три года. Это значит, что выделять деньги придется не один год. Дополнительно эти территории будут нуждаться в финансировании постоянных нужд. 

К началу широкомасштабных военных действий и разрушения инфраструктуры только на зарплаты местных бюджетников и пенсии ЛДНР, РФ тратила около 1 млрд евро (Bild) в год. Учитывая рост количества «подшефного» населения (войска захватили около 20% украинской территории — более 2,6 тысяч населённых пунктов и крупные города), издержки — пропорционально — могут возрасти в 5-6 раз, до 5-7 млрд евро в год при полном падении экономики и разрушенной инфраструктуре. 

Это двухлетний бюджет полностью дотационной Чечни. То есть траты будут такими, как если бы в составе РФ появилось еще две Чечни. Большой вопрос, может ли экономика страны с этим справиться — и не станет ли скоро популярным лозунг «Хватит кормить Украину»?

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