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Молдова
25.04.2023 23:40

Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году

Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу

Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году

Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

«Мы хотим, чтобы Комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры с Молдавией о вступлении в ЕС. Наш непосредственный приоритет — добиться единогласного решения о начале переговоров до конца 2023 года», — сказал Игорь Гросу на конференции спикеров парламентов стран ЕС.

Господин Гросу отметил, что правительство хочет добиться признания прогресса, которого Молдавия достигла в рамках работы по приближению своего законодательства к стандартам ЕС.

В марте 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в ЕС. В июне на саммите лидеры стран ЕС одобрили предоставление стране статуса кандидата на вступление в союз. Чтобы вступить в ЕС, Молдавии нужно выполнить девять условий, которые выдвинули в Еврокомиссии.

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