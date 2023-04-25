Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году
Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу
Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
«Мы хотим, чтобы Комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры с Молдавией о вступлении в ЕС. Наш непосредственный приоритет — добиться единогласного решения о начале переговоров до конца 2023 года», — сказал Игорь Гросу на конференции спикеров парламентов стран ЕС.
Господин Гросу отметил, что правительство хочет добиться признания прогресса, которого Молдавия достигла в рамках работы по приближению своего законодательства к стандартам ЕС.
В марте 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в ЕС. В июне на саммите лидеры стран ЕС одобрили предоставление стране статуса кандидата на вступление в союз. Чтобы вступить в ЕС, Молдавии нужно выполнить девять условий, которые выдвинули в Еврокомиссии.