Меню
Молдова
RU / EN
Россиян будут «лечить гвоздями»
Молдова
19.03.2023 23:04

Молдова вводит санкции против граждан РФ, причастных к вторжению в Украинy

Молдова начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Европейским союзом против Российской Федерации и «через несколько недель» введет санкции против российских граждан

Молдова вводит санкции против граждан РФ, причастных к вторжению в Украинy

Молдова начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Европейским союзом против Российской Федерации и «через несколько недель» введет санкции против российских граждан, заявил министр иностранных дел Нику Попеску в интервью Europa Liberă.

«Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины», — сказал Попеску 17 марта.

По словам министра, решение уже принято, но потребуется время, чтобы завершить «все юридические шаги». Он не назвал лиц, которым будет запрещен въезд в Молдову, но сказал, что список будет включать «около 25 человек» и что «около половины» являются гражданами России.

Попеску говорил с Europa Liberă на фоне антиправительственных протестов в Кишиневе, организованных пророссийской партией «Шор», которые, по мнению властей, действуют по указанию Кремля с целью дестабилизации Молдовы.

ЕС ввел десять пакетов санкций против России после вторжения российских войск в Украину: начиная от санкций против физических и юридических лиц, до финансовых санкций и широких экономических санкций, направленных против жизненно важных секторов российской экономики, таких как энергетика.

Министр Попеску сообщил Europa Liberă, что ЕС попросил Молдову «две недели назад», в марте 2023 года, присоединиться к пакету индивидуальных санкций, направленных на наказание отдельных лиц за нарушения прав человека в Украине.

«Сроки согласования с санкциями зависят не только от нас. Ведь ЕС в определенное время года предлагает странам присоединиться к новым санкциям (...), и Молдова присоединилась к этому режиму», — пояснил Попеску, добавив: «Позже мы присоединимся к другим пакетам санкций».

Попеску также предположил в интервью, что Молдова пока не рассматривает возможность присоединения к экономическим санкциям против России, но сказал, что Кишинев «де-факто» применяет финансовые санкции с момента их введения в 2022 году.

Материалы по теме
Российские авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США для Superjet
Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из РФ и Белоруссии
Индия согласилась на соблюдение санкции против России
Сейчас на главной
Поворот над Гаагой
Гаага
Поворот над Гаагой
Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина не просто сделал российского президента прокаженным. Он смешал карты всех игроков: Путина, Китая, и «партии мира» в США, представленной главой ЦРУ Бернсом и советником президента Байдена Салливаном
Евросоюзу не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить больше боеприпасов для Украины
Попытки Европы производить больше боеприпасов для Украины тормозятся дефицитом пороха и запасов тротила, который, как опасаются инсайдеры отрасли, может задержать усилия по наращиванию производства снарядов на три года
В феврале 2023 года ежедневно погибало около 200 российских солдат и более 600 получали ранения
война в украине
В феврале 2023 года ежедневно погибало около 200 российских солдат и более 600 получали ранения
Несколько месяцев назад многие эксперты и украинское правительство ожидали возобновления широкомасштабного российского наступления, в том числе на Киев и Харьков
Дружественно недружественное поглощение
кремль
Дружественно недружественное поглощение
В Кремле разработали детальную стратегию поглощения Беларуси, реализация которой покончит с независимостью республики к 2030 году. Секретный документ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении» оказался в руках расследовательского центра «Досье»
МВФ изменит внутренние правила, чтобы предоставить Украине кредит
Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил изменения во внутренних правилах, чтобы у МВФ появилась возможность выдавать кредиты странам, столкнувшимся с «исключительно высокой неопределенностью»
Великобритания поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
Великобритания
Великобритания поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон планирует помочь Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта энергоносителей
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Словакия отказалась от МиГ-29, договорившись о поставках американских F-16. До того, как они будут поставлены, воздушное пространство страны будут патрулировать самолеты Чехии
Российские авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США для Superjet
санкции
Российские авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США для Superjet
Для Superjet не хватает новых американских свечей зажигания, поставки которых прекратились из-за санкций. В перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов
Французская оппозиция вынесла вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы
франция
Французская оппозиция вынесла вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы
Сразу две группы депутатов внесли предложения о вотуме недоверия правительству после того, как оно воспользовалось специальной процедурой, чтобы принять пенсионную реформу
Турция решила начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что Финляндия выполнила свои обязательства, изложенные в трехстороннем соглашении, согласованном прошлым летом
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Гаага
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
В официальном сообщении на сайте ICC говорится, что президент России предположительно несет личную ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию
В ООН выявили военные преступления России в Украине
ООН
В ООН выявили военные преступления России в Украине
Россия совершила множество военных преступлений и, возможно, преступлений против человечности во многих регионах Украины. Об этом говорится в расследовании под эгидой Совета ООН по правам человека
На Украину прибыли первые французские бронеавтомобили AMX-10 RC
На Украину прибыли первые французские бронеавтомобили AMX-10 RC
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые бронеавтомобили AMX-10 RC прибыли в Украину. Количество единиц техники он не назвал, однако добавил, что некоторые из них уже «ушли на передовую»
Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из РФ и Белоруссии
Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии
Израиль одобрил поставку Украине систем борьбы с дронами
Израиль
Израиль одобрил поставку Украине систем борьбы с дронами
Лицензии одобрили для компаний Elbit и Rafael. Официальные лица посчитали, что этот шаг не является изменением политики Израиля, поскольку данная техника носит оборонительный характер и не использует боевой огонь
Таиланд планирует начать экстрадировать россиян
Тайланд
Таиланд планирует начать экстрадировать россиян
Правительство Таиланда одобрило проект договора с Россией об экстрадиции лиц, находящихся в розыске и преследуемых по уголовным статьям. Соглашение должно укрепить сотрудничество стран в борьбе с преступностью
Авторская колонка
Собственность и рабство
Каких-то пятнадцать лет тому назад, когда президент Путин еще только вынашивал свои геополитические планы, развитие российской рыночной экономики приносило «ударникам капиталистического труда» казавшиеся немыслимыми доходы. В рейтинге Forbes за 2008 год на Россию приходилось 87 долларовых миллиардеров из 1125
Иноземцев Владислав
В Ульяновске заржавел памятник нержавеющему рублю
Россия
В Ульяновске заржавел памятник нержавеющему рублю
Памятник рублю, который установлен на территории музея занимательных наук Эйнштейна, заржавел. Самое смешное в том, что арт-объект выполнен из нержавеющей стали, а надпись на нем гласит: «Наш рубль не заржавеет»