Молдова вводит санкции против граждан РФ, причастных к вторжению в Украинy
Молдова начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Европейским союзом против Российской Федерации и «через несколько недель» введет санкции против российских граждан
Молдова начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Европейским союзом против Российской Федерации и «через несколько недель» введет санкции против российских граждан, заявил министр иностранных дел Нику Попеску в интервью Europa Liberă.
«Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины», — сказал Попеску 17 марта.
По словам министра, решение уже принято, но потребуется время, чтобы завершить «все юридические шаги». Он не назвал лиц, которым будет запрещен въезд в Молдову, но сказал, что список будет включать «около 25 человек» и что «около половины» являются гражданами России.
Попеску говорил с Europa Liberă на фоне антиправительственных протестов в Кишиневе, организованных пророссийской партией «Шор», которые, по мнению властей, действуют по указанию Кремля с целью дестабилизации Молдовы.
ЕС ввел десять пакетов санкций против России после вторжения российских войск в Украину: начиная от санкций против физических и юридических лиц, до финансовых санкций и широких экономических санкций, направленных против жизненно важных секторов российской экономики, таких как энергетика.
Министр Попеску сообщил Europa Liberă, что ЕС попросил Молдову «две недели назад», в марте 2023 года, присоединиться к пакету индивидуальных санкций, направленных на наказание отдельных лиц за нарушения прав человека в Украине.
«Сроки согласования с санкциями зависят не только от нас. Ведь ЕС в определенное время года предлагает странам присоединиться к новым санкциям (...), и Молдова присоединилась к этому режиму», — пояснил Попеску, добавив: «Позже мы присоединимся к другим пакетам санкций».
Попеску также предположил в интервью, что Молдова пока не рассматривает возможность присоединения к экономическим санкциям против России, но сказал, что Кишинев «де-факто» применяет финансовые санкции с момента их введения в 2022 году.