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Молдова
01.03.2023 00:39

Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский

Академия наук Молдавии (АНМ) поддержала предложение партии «Действие и солидарность» о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах

Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский

Академия наук Молдавии (АНМ) поддержала предложение партии «Действие и солидарность» (PAS) о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах. В АНМ добавили, что их позиция неизменна. Заявление опубликовано на их сайте.

«Возвращение к законодательной норме правильного названия нашего языка положило бы конец бесконечным ненужным дискуссиям, которые идут по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий, улучшило бы имидж нашей республики во всем мире и обеспечило бы ее процесс европейской интеграции»,— сказано в заявлении АНМ.

В 2013 году Конституционный суд принял решение о том, что румынский является государственным языком в стране. При этом, согласно Конституции Молдавии, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы, такой его вариант аналогичен румынскому. В школах и университетах Молдавии преподается румынский язык, молдавский на основе кириллицы преподается только в непризнанном Приднестровье.

Накануне PAS зарегистрировала в парламенте инициативу об изменении закрепленного в Конституции страны молдавского на румынский. Для пересмотра Конституции инициативу должны поддержать 67 депутатов, у PAS 63 мандата в парламенте.

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