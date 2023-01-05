McDonald’s прекращает работу в Казахстане
Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. В 2022 году после вторжения России в Украину McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 32 лет работы
Сеть ресторанов McDonald’s в Казахстане прекращает работу под этим брендом из-за ограничений в поставках, говорится в заявлении управляющей компании.
Ранее Bloomberg писал, что McDonald’s запретил франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков на фоне санкций, а закупка продукции у местных и европейских производителей по более высоким ценам и дорогая доставка привели бы к работе ресторанов в убыток.
«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», - говорится в заявлении.
Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году.
В 2022 году после вторжения России в Украину McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 32 лет работы.