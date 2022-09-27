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Казахстан
27.09.2022 21:30

«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских каналов с 5 октября

«Билайн Казахстан» перестанет транслировать 15 российских телеканалов, в том числе «Первый канал СНГ» и «Россия-24», на всех своих платформах. Они станут недоступны для клиентов компании с 5 октября

«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских каналов с 5 октября

«Билайн Казахстан» перестанет транслировать 15 российских телеканалов, в том числе «Первый канал СНГ» и «Россия-24», на всех своих платформах. Они станут недоступны для клиентов компании с 5 октября, сообщила пресс-служба оператора. Удаленные каналы заменят на «Еврокино», «Еда Премиум HD» и другие.

«С 5 октября 2022 года на «TV интернет дома» и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия-24», «Музыка Первого», «РТР-Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер», «Россия-К», — сообщил оператор.

Взамен утраченной подписки на удаленные каналы пользователи приложения «TV интернет дома» получат увеличенные ТВ-пакеты без доплаты. «Удаленные каналы, входившие в раздел BeeTV Free, меняются на «Еврокино», «Любимое Кино», «1HD music» и «Еда Премиум HD». А в подписке TV 100 на BeeTV появляется 13 региональных каналов», — сообщил оператор.

По данным компании Kantar за март 2022 года, которые приводит Forbes Казахстан, по среднесуточной доле телеканалов в стране 1-е место занимает ретранслятор «Первого канала» из России «Первый канал Евразия» с долей зрителей 18,53%.

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