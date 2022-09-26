Премьер Казахстана поручил содействовать регистрации въезжающих в страну россиян
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения по вопросам миграции из-за наплыва россиян после объявленной в России частичной мобилизации
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения по вопросам миграции из-за наплыва россиян после объявленной в России частичной мобилизации. Он поручил содействовать регистрации граждан России, а также стабилизировать ситуацию на рынке жилья.
«Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья», — сказал господин Смаилов, его слова приводятся на сайте правительства. Он также поручил усилить контроль за соблюдением законодательства при трудоустройстве россиян в их стране.
По информации МВД Казахстана, с 21 сентября в Казахстан прибыли 40 тыс. россиян. Как сообщили в ведомстве, многие въезжают в Казахстан для транзита в другие страны. В управлениях ФСБ по Курганской и Тюменской областям, граничащим с Казахстаном, говорили, что попытки выезда мобилизованных пресекаются. Погранслужба Казахстана задержала троих россиян, скрывающихся от призыва. Они переходили границу в неположенном месте.