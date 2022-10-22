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22.10.2022 14:58

Абсолютная власть

Чего ждать миру от третьего срока Си Цзиньпина

Абсолютная власть

69-летний лидер ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин получил право в третий раз быть избранным генсеком, за что члены партии единогласно проголосовали в последний день своего ХХ съезда, пишет издания FOCUS.UA. Таким образом политик имеет абсолютно все шансы укрепиться в качестве самого могущественного правителя Китая со времен Мао Цзэдуна, лидера-основателя Народной Республики, сообщает Reuters.

Состав нового постоянного комитета Политбюро будет представлен уже в воскресенье, 23 октября, когда Си войдет в комнату журналистов в Большом зале народных собраний, а за ним последуют другие члены нового Постоянного комитета в порядке убывания ранга.

На ближайшие пять лет Цзиньпин получит практически неограниченную власть, которую директор Китайского института SOAS Лондонского университета Стив Цанг уже сравнил с диктаторской, при которой «никто не сможет советовать ему скорректировать курс».

Новый Центральный комитет партии, состоящий из 205 членов, избранный делегатами в конце недельного съезда, не включает уходящего премьер-министра Ли Кэцяна или бывшего лидера партии Гуандуна Ван Яна, рассматриваемого как потенциальная замена на посту премьер-министра. Ли, который в марте уйдет с поста премьер-министра, и Вану, возглавляющему Народную политическую консультативную конференцию Китая, по 67 лет, и, следовательно, в соответствии с возрастными нормами Китая они имеют право проработать еще пять лет в Постоянном комитете, состоящем из семи членов. Оба они связаны с Коммунистической лигой молодежи, когда-то влиятельной группой, потерявшей, по словам экспертов, власть при Си, и ни у кого из них нет крепких связей с лидером Компартии. Кроме того, Ли, в обязанности которого входит укрепление экономики страны, нередко выступал против определенных решений Политбюро, что не нравилось Цзиньпину.

Аналитики уже сходятся на мысли о том, что в новом Политбюро большинство членов – близкие к Цзиньпину люди.

«Главная тема этого конгресса, как видно из поправки к конституции и доклада, – подчеркнуть основной статус Си. С этим съездом авторитет Си еще больше возрастет. В будущем мы увидим большую концентрацию власти вокруг Си и вокруг центра», – считает старший научный сотрудник Института Восточной Азии в Сингапуре Чен Ган.

Этим прогнозам способствуют поправки к уставу партии, принятие на съезде. Поправка «Два истеблишмента» определяет Си как «основного» лидера партии, а его идеи – как руководящие принципы будущего развития Китая. Поправка «Две гарантии» обеспечивает «основной» статус Си в партии и централизованную власть партии над Китаем. Она также закрепила «развитие боевого духа, укрепление боеспособности» в уставе партии, куда впервые был включен призыв противостоять сепаратистам, стремящимся к независимости Тайваня, и сдерживать их.

«Судя по всему, Си волен делать все, что захочет. Это означает, что он больше не сталкивается с каким-либо сопротивлением или сдержками и противовесами в СКП. Вся будущая политика будет осуществляться в соответствии с его волей», – считает ученый-политолог из Пекина, который отказался называть свое имя.

Напомним, предшественника Си Цзиньпина на посту генсека Компартии и главы КНР, 79-летнего Ху Цзиньтао вывели под руки со съезда компартии.

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