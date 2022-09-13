Меню
Казахстан
Срочников в Украину отправляют обманным путем
Казахстан
13 сентября 2022, 14:52

Касым-Жомарт Токаев одобрил идею обратно переименовать столицу в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение депутатов переименовать столицу государства Нур-Султан обратно в Астану

Касым-Жомарт Токаев одобрил идею обратно переименовать столицу в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение депутатов переименовать столицу государства Нур-Султан обратно в Астану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на своей странице в Facebook (соцсеть заблокирована в России, принадлежит Meta, которую суд в России признал экстремистской организацией, ее деятельность запрещена).

Токаев проинформирован об инициативе депутатов, их предложение с согласия президента Казахстана включено в проект Конституционного закона, сообщил Желдибай. По его словам, идея переименовать столицу опирается на предложения, высказанные в ходе встреч с населением и в «многочисленных обращениях граждан».

При этом Токаев считает, что другие объекты, названные в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои наименования, сообщил Желдибай. «Президент считает историческим фактом решающую роль Н. А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы», — написал пресс-секретарь.

В 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алматы (Алма-Аты) в Акмолу. В 1998-м город переименовали в Астану. В 2019 году сам же Токаев в речи после принятия президентской присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Токаев говорил, что нужно увековечить имя Назарбаева, а предложение назвать его именем город было высказано парламентариями еще в декларации 2016 года. 23 марта 2019 года Токаев подписал указ о новом наименовании столицы.

Назарбаев был во главе Казахстана с 1990 года. Он объявил об уходе с поста президента в марте 2019 года. Тогда его сменил Токаев. В июне 2022 года в Казахстане прошел референдум, на котором граждане одобрили поправки к Конституции. В частности, президенту запретили быть членом какой-либо партии, а ближайшим родственникам президента — занимать государственные и публичные должности. 1 сентября Токаев предложил провести внеочередные выборы главы республики осенью 2022 года. Одновременно он призвал ограничить полномочия президента Казахстана сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.

Материалы по теме
На форуме в Астане представили программу трансформации госфонда национального благосостояния Казахстана
Сейчас на главной
Киев призвал не снимать санкций с России, пока она не прекратит военную агрессию и не компенсирует Украине ущерб
Договор безопасности
Киев призвал не снимать санкций с России, пока она не прекратит военную агрессию и не компенсирует Украине ущерб
В Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности Украины, разработанные по поручению Владимира Зеленского
Общество
​Подмосковных учителей попросили скинуться на «трусы и носки» для воюющих в Украине российских военнослужащих
Учителя должны перечислить деньги в некий фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Чем занимается этот фонд и на что пойдут деньги, пока неизвестно
Украина сбила иранский беспилотник, который Россия замаскировала под свой
война в украине
Украина сбила иранский беспилотник, который Россия замаскировала под свой
ВСУ впервые сбили замеченный в районе Купянска иранский ударный БПЛА Shahed-136, который, использовался российскими военнослужащими под названием «Герань-2»
Западные СМИ оценили достижения и перспективы наступления ВСУ
война в украине
Западные СМИ оценили достижения и перспективы наступления ВСУ
Западные СМИ публикуют оценки результатов, последствий и перспектив наступления ВСУ под Харьковом, ссылаясь на информацию чиновников, представителей спецслужб и военных экспертов
Минпромторг признал зависимость России от иностранных технологий и дефицит кадров
технологии
Минпромторг признал зависимость России от иностранных технологий и дефицит кадров
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации признал отставание России в области микроэлектроники на 10-15 лет от мирового уровня
Общество
Геннадий Зюганов назвал «спецоперацию в Украине» войной и призвал к всеобщей мобилизации
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании в Госдуме, назвал «спецоперацию в Украине» войной и призвал к всеобщей мобилизации
Наследство раздадут по-королевски
Великобритания
Наследство раздадут по-королевски
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами — правда, лишь номинально. После того как на британский престол взошел Карл III, пара получила новые титулы. Теперь они герцог и герцогиня Корнуэльские и принц и принцесса Уэльские, что закрепило за ними право на королевские активы
Украинская армия освободила приграничный Волчанск Харьковской области
война в украине
Украинская армия освободила приграничный Волчанск Харьковской области
Украинские военные освободили город Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) в Facebook. Город находится в 3 километрах от российской границы
В России могут отказаться от указания срока годности на этикетках для экономии чернил
санкции
В России могут отказаться от указания срока годности на этикетках для экономии чернил
В ответ на просьбу бизнеса с этикеток продуктов может исчезнуть информация о месте производства и указание, где именно на товаре размещены срок его годности и дата изготовления
Геймеры не простили PlayStation уход из России
PlayStation
Геймеры не простили PlayStation уход из России
Хорошевский районный суд Москвы принял иск 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe Limited в Лондоне и московскому офису Sony. Истцы могут отозвать заявление до 31 октября
Армения сообщает об обстрелах со стороны Азербайджана, Баку в ответ обвинил Ереван в подготовке военной провокации
нагорный карабах
Армения сообщает об обстрелах со стороны Азербайджана, Баку в ответ обвинил Ереван в подготовке военной провокации
Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан обстрелял территорию страны с помощью артиллерии и беспилотников
Общество
Российским пилотам предложили самостоятельно ремонтировать самолеты
В Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считают, что пилоты должны уметь не только управлять самолетами, но и ремонтировать их
Израиль и Азербайджан увеличат поставки газа в Европу
Израиль
Израиль и Азербайджан увеличат поставки газа в Европу
Израиль сможет заместить около 10% от того объёма газа, который Европейский союз получил от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в понедельник, 12 сентября, на встрече с канцлером Германии
Украина попросила у США ракеты с радиусом действия до 300 км
война в украине
Украина попросила у США ракеты с радиусом действия до 300 км
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и депутат Верховной Рады Михаил Забродский заявили, что переломный момент в войне может наступить, если у украинцев будут системы большего радиуса действия
Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали заявление с требованием отставки Владимира Путина
мундепы
Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали заявление с требованием отставки Владимира Путина
Петиция опубликована в свободном доступе, к ней призывают присоединиться всех желающих муниципальных депутатов
В Швеции на выборах лидируют правые партии
В Швеции пока не определён победитель прошедших в воскресенье парламентских выборов. Разрыв между левоцентристской коалицией и правыми партиями очень небольшой
Программист описал возможную технологию фальсификаций на муниципальных выборах
Программист описал возможную технологию фальсификаций на муниципальных выборах
Программист Петр Жижин, который описывал возможность фальсификаций при помощи электронного голосования в прошлом году, опубликовал статью с критикой дистанционной системы
Основной производитель танков в России переведен на круглосуточную работу
Уралвагонзавод
Основной производитель танков в России переведен на круглосуточную работу
Сотрудников сборочного цеха «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле перевели на круглосуточный режим работы. Изменение графика работы объяснили «производственной необходимостью