Касым-Жомарт Токаев одобрил идею обратно переименовать столицу в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение депутатов переименовать столицу государства Нур-Султан обратно в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение депутатов переименовать столицу государства Нур-Султан обратно в Астану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на своей странице в Facebook (соцсеть заблокирована в России, принадлежит Meta, которую суд в России признал экстремистской организацией, ее деятельность запрещена).
Токаев проинформирован об инициативе депутатов, их предложение с согласия президента Казахстана включено в проект Конституционного закона, сообщил Желдибай. По его словам, идея переименовать столицу опирается на предложения, высказанные в ходе встреч с населением и в «многочисленных обращениях граждан».
При этом Токаев считает, что другие объекты, названные в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои наименования, сообщил Желдибай. «Президент считает историческим фактом решающую роль Н. А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы», — написал пресс-секретарь.
В 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алматы (Алма-Аты) в Акмолу. В 1998-м город переименовали в Астану. В 2019 году сам же Токаев в речи после принятия президентской присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Токаев говорил, что нужно увековечить имя Назарбаева, а предложение назвать его именем город было высказано парламентариями еще в декларации 2016 года. 23 марта 2019 года Токаев подписал указ о новом наименовании столицы.
Назарбаев был во главе Казахстана с 1990 года. Он объявил об уходе с поста президента в марте 2019 года. Тогда его сменил Токаев. В июне 2022 года в Казахстане прошел референдум, на котором граждане одобрили поправки к Конституции. В частности, президенту запретили быть членом какой-либо партии, а ближайшим родственникам президента — занимать государственные и публичные должности. 1 сентября Токаев предложил провести внеочередные выборы главы республики осенью 2022 года. Одновременно он призвал ограничить полномочия президента Казахстана сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.