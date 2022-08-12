Только в июле россияне купили в Грузии три тысяч квартир
При этом 16 480 россиян (покупатели жилья и члены их семей) получили в Грузии вид на жительство — действующий закону позволяет владельцам квартир претендовать на такой статус
Как сообщил один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), член парламента Леван Хабеишвили, только в июле граждане РФ купили в Грузии 3,2 тыс. квартир.
Общее же число квартир, купленных россиянами с начала 2022 года, превысило 4 тыс. «Это целый городской квартал», — посетовал господина Хабеишвили. При этом 16 480 россиян (покупатели жилья и члены их семей) получили в Грузии вид на жительство — действующий закону позволяет владельцам квартир претендовать на такой статус. Есть также несколько случаев юридической регистрации россиянами детских садов и даже средних школ.
Депутат напомнил, что ЕНД требует от правительства Ираклия Гарибашвили восстановить визовый режим с РФ, отмененный в 2011 году тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. Среди других предлагаемых мер «сдерживания потенциальных русских агрессоров» — запрет на покупку квартир и иной недвижимости, ограничение срока пребывания в стране в туристических целях одним месяцем, а также обязательное признание территориальной целостности Грузии и Украины в письменной форме. «У наших властей нет родины. Их лозунг: Грузия без грузин!» — заключил Леван Хабеишвили.
Отвечая на эти претензии, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Кахи Каладзе заметил, что россияне «развивают туристическую отрасль» страны, поэтому их приезд, в том числе для длительного проживания, «надо только приветствовать». При этом господин Каладзе подчеркнул, что к односторонним санкциям против России и россиян Грузия «присоединятся не будет».
В риэлторской компании «Бина» сообщили, что россияне в основном покупают квартиры в Тбилиси, а также в Батуми — на Черноморском побережье. Особый интерес граждан РФ вызывают новостройки, но лишь те, что уже зарегистрированы в публичном реестре, заселены и полностью сданы в эксплуатацию.