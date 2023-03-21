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Европа
21.03.2023 17:15

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон вооруженных сил США. В задачи гарнизона будет входить обеспечение инфраструктурной поддержки находящихся в Польше американских солдат

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон вооруженных сил США. В задачи гарнизона будет входить обеспечение инфраструктурной поддержки находящихся в Польше американских солдат. Помимо этого из гарнизона будет вестись управление передовыми форпостами ВС США на территории Польши.

Новый гарнизон стал восьмым постоянным гарнизоном войск США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских ВС в Польше. «Это исторический момент. Мы высоко ценим то, что американские войска будут постоянно присутствовать в нашей стране», — заявил на церемонии открытия в Лагере Костюшко в городе Познань министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В конце февраля Мариуш Блащак назвал США «ближайшим союзником страны». Тогда же Госдеп США одобрил продажу пакета вооружений Польши на $10 млрд. Министр национальной обороны полагает, что при поддержке Соединенных Штатов сухопутные вооруженные силы Польши станут самыми крупными в Европе.

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