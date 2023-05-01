Власти ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС
Переговоры с Россией ведутся из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. Власти ЮАР предлагают президенту России принять участие в саммите по видеосвязи
Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) просят президента России Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, который состоится в августе этого года в Дурбане. Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники.
Переговоры с Россией, по данным издания, ведутся из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. Информацию изданию подтвердили неназванные высокопоставленные чиновники. Власти ЮАР предлагают президенту России принять участие в саммите по видеосвязи.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», – сказал газете представитель правительства ЮАР (цитата по Радио Свобода).
В конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса во время брифинга для СМИ сказал, что правящая партия "Африканский национальный конгресс" приняла решение о выходе страны из-под юрисдикции МУС. Позже в канцелярии президента заявили, что ЮАР не планирует этого и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права. В заявлении также говорилось об "ошибке" в комментарии, который был сделан ранее.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что приглашение было получено, но решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет.
Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Постановление МУС действует бессрочно и может касаться любого человека – в том числе главы государства. Однако Международный уголовный суд не выносит заочных приговоров. Это значит, что для судебного разбирательства подсудимый физически должен находиться в заключении в Гааге. Теперь Путин не может выезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут, и в страны, которые признают юрисдикцию суда (123 государства). Это все страны Европы, вся Южная Америка (в том числе такие союзники России, как Венесуэла), Таджикистан, Афганистан, Бразилия, Южная Африка, Центральноафриканская Республика, Нигерия.