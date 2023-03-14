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Европа
14.03.2023 23:45

Евросоюз хочет понизить потолок цен на российские нефтепродукты до $5 ниже рыночной цены

Евросоюз в марте проинформировал Международное энергетическое агентство о том, что рассмотрит возможность понижения потолка цен на нефтепродукты из России на $5 от средней рыночной цены на нефть

Евросоюз хочет понизить потолок цен на российские нефтепродукты до $5 ниже рыночной цены

Евросоюз в марте проинформировал Международное энергетическое агентство (МЭА) о том, что рассмотрит возможность понижения потолка цен на нефтепродукты из России на $5 от средней рыночной цены на нефть, сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.

«Таким образом, если рыночная цена составляет $50, то это означает скидку $2 или $3. Это были европейские обязательства. Соединенные Штаты, согласившись на лимиты на нефтепродукты, взяли на себя обязательство рассмотреть в марте вместе с остальными странами G7 лимит цен на нефтепродукты, но не брать на себя обязательства по корректировке лимита цен. Мы ждем от МЭА их оценки»,— сказал господин Харрис на выступлении в Американском предпринимательском институте, видеозапись которого опубликована в Twitter.

Он добавил, что западные союзники оставили за собой право менять ценовой потолок, например, в случае если Россия начнет слишком много зарабатывать или мировые рынки станут нестабильными. Будут ли изменения в потолке цен, зависит от отчета МЭА, подчеркнул господин Харрис.

5 декабря вступило в силу ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 5 февраля — на нефтепродукты на уровне $100 за баррель. 6 марта глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал понизить потолок цен на нефть из России в два раза — до $30 за баррель.

8 марта помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила, что страны G7 намерены пересмотреть потолок цен на нефть из России в марте.

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