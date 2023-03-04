Глава Rheinmetall заявил о планах построить на Украине завод по выпуску танков
Германский оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther
Германский оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther (Panther KF51) в год. Об этом рассказал глава компании Армин Паппергер в интервью Rheinische Post. Он убежден, что конфликт на Украине будет длиться, «вероятно, еще годы».
По его словам, стоимость завода оценивается примерно в €200 млн. Господин Паппергер назвал переговоры «многообещающими» и уточнил, что концерн надеется принять окончательное решение в ближайшие два месяца. Как считает глава Rheinmetall, Украине необходимо 600–800 танков.
«Даже если бы Германия отдала все имеющиеся у нее в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало», — уверен он. Rheinmetall уже готов передать Киеву около 250 единиц боевой техники.
На этой неделе Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall передал Украине системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, предназначавшиеся для защиты неба Берлина. Компания оценивала стоимость двух систем Skynex в €182 млн, расходы на их производство должно было взять на себя правительство Германии. The New York Times писала, что европейские страны не готовы поставить Украине ранее обещанное количество танков.