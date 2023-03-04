Меню
Европа
RU / EN
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
Европа
04.03.2023 15:02

Глава Rheinmetall заявил о планах построить на Украине завод по выпуску танков

Германский оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther

Глава Rheinmetall заявил о планах построить на Украине завод по выпуску танков

Германский оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther (Panther KF51) в год. Об этом рассказал глава компании Армин Паппергер в интервью Rheinische Post. Он убежден, что конфликт на Украине будет длиться, «вероятно, еще годы».

По его словам, стоимость завода оценивается примерно в €200 млн. Господин Паппергер назвал переговоры «многообещающими» и уточнил, что концерн надеется принять окончательное решение в ближайшие два месяца. Как считает глава Rheinmetall, Украине необходимо 600–800 танков.

«Даже если бы Германия отдала все имеющиеся у нее в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало», — уверен он. Rheinmetall уже готов передать Киеву около 250 единиц боевой техники.

На этой неделе Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall передал Украине системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, предназначавшиеся для защиты неба Берлина. Компания оценивала стоимость двух систем Skynex в €182 млн, расходы на их производство должно было взять на себя правительство Германии. The New York Times писала, что европейские страны не готовы поставить Украине ранее обещанное количество танков.

Материалы по теме
Концерн Rheinmetall готов поставить на Украину танки Panther и БМП Lynx
Производитель танков Leopard может начать выпускать HIMARS в Германии
В Мюнхене арестован гражданин Германии по подозрении в шпионаже в пользу России
Сейчас на главной
Бахмут, или Обезьяна в кувшине
Бахмут, или Обезьяна в кувшине
Несмотря на то, что официально украинские власти не признают пока оставления Бахмута (и правильно делают — остатки ВСУ пока еще оттуда уходят), Бахмут — всё. Битва, длившаяся с начала августа, завершена. ВСУ сорвали на прощание выступление Путина и ушли из Бахмута, перед уходом подорвав мост
Экономика
В Новосибирской области погибли сотни коров. Прокуратура потребовала ввести режим ЧС
Более 500 коров погибло в поселке Новые Решёты Кочковского района. Кроме того, официально известно о гибели около 100 особей в Шайдурово Ордынского района
России отказали в участии в крупной продовольственной выставке в Таиланде
Международные выставки
России отказали в участии в крупной продовольственной выставке в Таиланде
Немецкая Koelnmesse отказала компаниям из России в участии в таиландской международной выставке THAIFEX - Anuga Asia 2023, запланированной на конец мая
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma за разработку формы «Зениту»
УАФ
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma за разработку формы «Зениту»
УАФ осудила испанскую компанию Joma за то, что петербургский «Зенит» использовал ее логотип на своей форме. Joma также является спонсором сборной Украины по футболу
Авторская колонка
Долг Родине
В последние месяцы мы часто видим, как в речи российских чиновников, профессиональных военных и мобилизованных всплывает фигура «долг перед Родиной». Однако я часто обращаю внимание, что нередко рядом появляется упоминание совсем другого долга — финансовой задолженности
Юдин Григорий
Коммуниста, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации армии
пропаганда
Коммуниста, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации армии
В отношении депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Блинкен в личной беседе на саммите G20 призвал Лаврова «закончить войну»
G20
Блинкен в личной беседе на саммите G20 призвал Лаврова «закончить войну»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе короткого разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал российского министра «закончить войну» и заняться «осмысленной дипломатией
AliExpress заблокировала продажу дронов DJI в Россию
Торговая площадка AliExpress запретила продажу российским пользователям продукции крупнейшего мирового производителя потребительских дронов — китайской Da-Jiang Innovations
Учительница пообещала школьнику пулю в висок за отсутствие патриотизма
Россия
Учительница пообещала школьнику пулю в висок за отсутствие патриотизма
В Пермском крае учительница общеобразовательной школы пообещала ученику восьмого класса «пулю в висок» за «отсутствие патриотизма» и опоздание на выступление, посвящённое Дню защитника Отечества
США готовы ввести санкции против Китая в случае военной помощи России
США
США готовы ввести санкции против Китая в случае военной помощи России
19 февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть данные о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для ее использования в войне против Украины
Бизнес
Олег Дерипаска констатировал крах госкапитализма
Кризисная ситуация в российской экономике будет продолжаться приблизительно до середины 2025 года, спрогнозировал миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на Красноярском экономическом форуме
Преступная зависимость
военные преступления
Преступная зависимость
Все войны, которые вела российская армия в постсоветское время, сопровождались вопиющими преступлениями против мирного населения и нарушением законов войны. Такой вывод делают авторы большого доклада Правозащитного центра «Мемориал»
Потери России в Украине превысили потери во всех войнах после Второй Мировой вместе взятых
потери российской армии
Потери России в Украине превысили потери во всех войнах после Второй Мировой вместе взятых
За год войны в Украине погибли 60-70 тысяч российских военных. Это превышает суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года
«Мы с сестрой обошли все морги»
война в украине
«Мы с сестрой обошли все морги»
За год войны тысячи российских солдат пропали без вести. Скорее всего, почти все они погибли на фронте. Но похоронить военных и получить компенсацию от государства близкие пропавших не могут. Пока Минобороны молчит, родственники сами ведут поиски солдат
Общество
VK запретила сотрудникам работать удаленно не из России
12 января Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники сообщал, что VK намеревается уволить уехавших из России сотрудников
Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский
Национальный язык
Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский
Академия наук Молдавии (АНМ) поддержала предложение партии «Действие и солидарность» о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах
В Исландию прилетел американский «самолёт Судного дня»
америка
В Исландию прилетел американский «самолёт Судного дня»
США продолжают усиливать присутствие стратегической авиации в Европе на фоне решения России приостановить участие в ДНСВ - последнем договоре, который ограничивает ядерные вооружения Москвы и Вашингтона
Авторская колонка
Поза эмбриона
Экономический детерминизм подталкивает к однозначному выводу: денежная зависимость граждан от государства ведет к политической зависимости. Однако психологические мотивы покорности, групповой нарциссизм, самоидентификация себя с лидером-автократом, конформистская агрессивность, патерналистские установки имеют самостоятельное значение
Колесников Андрей