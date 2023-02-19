Боррель анонсировал экстренную встречу ЕС для ускорения поставок боеприпасов Украине
Глава евродипломатии подчеркнул, что проблему с боеприпасами для ВСУ нельзя решать совместными закупками, поскольку любые заказы сейчас окажутся «в конце длинного списка» из-за потребностей стран ЕС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 6-7 марта пройдет экстренная встреча министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза. В ходе встречи планируется обсудить ускорение поставок боеприпасов Украине.
«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель», — сказал Жозеп Боррель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по ТАСС).
Глава евродипломатии подчеркнул, что проблему с боеприпасами для ВСУ нельзя решать совместными закупками, поскольку любые заказы сейчас окажутся «в конце длинного списка» из-за потребностей стран ЕС. В связи с этим он призвал направить имеющиеся боеприпасы, а позже восполнить их за счет совместных закупок.
15 февраля стало известно, что Пентагон заказал производство 155-мм снарядов для ВСУ на сумму $522 млн. AFP сообщало, что контракты заключались на фоне опасений, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов.
13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развязанная Россией война в Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страны Запада, столкнувшиеся с дефицитом боеприпасов для поставок Украине, не учитывали таких потребностей ВСУ.