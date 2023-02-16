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Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
Европа
16.02.2023 15:31

Евросоюз планирует запретить поставку унитазов в Россию

ЕС запретит поставлять в Россию унитазы. Изделия попали в 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в РФ в рамках десятого пакета санкций ЕС

Евросоюз планирует запретить поставку унитазов в Россию

Евросоюз запретит поставлять в Россию унитазы. Изделия попали в 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в РФ в рамках десятого пакета санкций ЕС. Об этом сообщает издание «The Insider» со ссылкой на проект нового санкционного пакета который опубликован на EUobserver .

Список включает биде, унитазы, смывные бачки «и аналогичную сантехнику», а также светодиоды, конопляную пряжу, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходы, кирпичи, шины и даже «перья для ручек».

Отмечается, что основная цель торгового эмбарго стоимостью €11 млрд в год — остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения. В эту часть санкционного пакета попали электроника, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры и редкоземельные минералы.

Кроме того, запрет распространяется на «водометные системы для борьбы с беспорядками или массовыми беспорядками», «стационарное или монтируемое электрошоковое оружие, которое покрывает большую площадь и может поразить нескольких людей электрическим током», а также «стационарное оборудование для распространения парализующих или раздражающих химических веществ».

Затрагивает новый пакет также пиротехнику, в том числе сценическую: будет запрещено экспортировать в РФ «пиротехнические устройства, предназначенные исключительно для коммерческих целей». Также будут заморожены активы примерно 130 россиян, им перестанут выдавать визы. По словам дипломатов ЕС, это в основном российские пропагандисты, а также политики, военачальников и госслужащие.

Кроме того, будет запрещено вещание RT Arabic и Sputnik Arabic, которые входят в холдинг МИА «Россия Сегодня». Четыре банка будут отключены от SWIFT: Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Росбанк.

Предполагается, что новый санкционный пакет примут к годовщине вторжения России в Украину — 24 февраля.

Что в России с унитазами

На момент 2021 года доля импортной сантехники в России составила 15%. В стране есть свое производство, однако оно сильно зависит от материалов, которые в большинстве своем импортные, в том числе и Украины. Например, там закупался материал под названием шликер, в состав которого входят каолин (белая глина), кварц и полевой шпат. На территории России есть месторождения каолина, ведется его добыча. Но пока она не может удовлетворить потребности производителей.

Поэтому, вероятнее всего, стоит ожидать еще большего роста цен на сантехнику, который начался уже в 2022 году. Как отмечал тогда председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги, с началом войны производители начали искать поставщиков внутри страны:

«Они есть, но из-за резко возросшего спроса возникают логистические проблемы — необходимость срочного увеличения добычи, пропускной способности железнодорожных узлов и количества вагонов для сыпучего сырья. Эти вопросы решаемы, но на их решение требуется время, поэтому некоторые заводы (в первую очередь те, кто использовал исключительно зарубежное сырье) вынуждены сокращать объемы производства».

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