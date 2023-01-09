Брюссель о решении Милорада Додика: в ЕС нет места тем, кто награждает Путина
В Европейском Союзе резко раскритиковали решение властей Сербской Республики, входящей в состав Боснии и Герцеговины, вручить орден президенту РФ Владимиру Путину
В Европейском Союзе резко раскритиковали решение властей Сербской Республики, входящей в состав Боснии и Герцеговины, вручить орден президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет «Европейская правда».
Как сообщалось, в рамках празднования «Дня Республики» 8 января президент Сербской Республики Милорад Додик заочно наградил президента России Владимира Путина высшей наградой Сербской Республики за «развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС».
«Теперь весь мир знает, кто такой Путин. Поэтому Евросоюз осуждает решение Сербской Республики и ее властей наградить Путина орденом Сербской Республики. Путин является тем, кто прямо ответственен за незаконную агрессию против Украины. Он - тот, кто отдает приказы, из-за которых украинские мирные жители убивают и которыми разрушается украинская гражданская инфраструктура. Быть на стороне Путина при таких условиях означает изолировать Республику Сербскую и ее власть на международной арене», - сказал Стано.
Он добавил, что в ЕС нет места для награждения политиков, которые приказывают истребить соседнюю страну и убивать ее народ.
«Это должно быть понятно каждому. И это решение властей Сербской Республики - досадное и ошибочное», - добавил Стано.
Представитель подчеркнул, что если Додик продолжит награждать Путина и продолжит делать неприемлемые шаги, ЕС примет дальнейшие меры против него.
Как сообщалось, Додик, продвигающий сепаратистскую политику в Боснии, призвал к объединению сербов в одном государстве.