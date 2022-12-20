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Европа
20.12.2022 14:17

В Германии 97-летнюю экс-секретаршу концлагеря признали виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч человек

Суд на севере Германии во вторник признал бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Ф. виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч человек - она получила два года условного наказания

В Германии 97-летнюю экс-секретаршу концлагеря признали виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч человек

Суд на севере Германии во вторник признал бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Ф. виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч человек - она получила два года условного наказания.  Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на публикацию в DW.

С июня 1943 года по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была гражданской работницей лагеря смерти Штуттгоф, расположенного вблизи оккупированного нацистами Гданьска.

Обвинение заявило, что ее канцелярская работа «обеспечивала бесперебойное функционирование лагеря», и что женщина знала «обо всех случаях и событиях в Штуттгофе».

По оценкам, в Штуттгофе погибло 65 000 человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских русских военнопленных. 

97-летнюю женщину судили в суде для несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступления ей было всего 18-19 лет. 

Прокуроры требовали условного наказания для несовершеннолетних сроком на два года, что является максимально возможным сроком без заключения. 

Адвокаты призывали признать их подзащитную невиновной, утверждая, что она не знала о масштабах убийства и преступлений, совершенных в лагере. 

В прошлом году Ирмгард Ф. была арестована после того, как покинула дом престарелых, где она проживала.

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