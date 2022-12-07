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Европа
07.12.2022 14:40

В Германии арестовали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

Федеральная прокуратура Германии заявила о задержании гражданки России по подозрению в участии в террористической организации. По этом делу задержаны 24 гражданина Германии и одна гражданка России

В Германии арестовали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

Федеральная прокуратура Германии заявила о задержании гражданки России по подозрению в участии в террористической организации.

По этом делу задержаны 24 гражданина Германии и одна гражданка России.  Прокуратура называет только имя задержанной и первую букву фамилии - Виталия Б. Власти Германии не сообщают ее других личных данных. Ордер на задержание подозреваемых выдал Федеральный суд, который сегодня или завтра примет решение о дальнейшей мере пресечения.

По версии прокуратуры Германии, обвиняемые принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года. Она планировала госпереворот «с применением военных средств и насилия в отношении представителей государства, а также убийства».

В сообщении говорится, что у прокуратуры есть «серьезные основания» подозревать Виталию Б. в поддержке действующей в Германии террористической организации. Следователи считают, что эта подпольная группа исповедовала конспирологические взгляды, веря в то, что Германией управляет «тайное правительство». Подпольщики считали, что его скоро свергнет «Альянс» - другая международная тайная сила, состоящая из спецслужб, военных и членов правительств разных стран, в том числе США и России. 

Члены «Альянса», верили заговорщики, уже находятся в Германии и скоро начнут атаку на «тайное правительство». Обвиняемые считали, что им нужно сформировать военное переходное правительство, которое должно согласовать новый государственный порядок в Германии с державами-победительницами во Второй мировой войне. Главным контактом для этих переговоров они выбрали Россию. 

Именно Виталия Б, по версии прокуратуры, помогала связаться с представителями РФ одному из арестованных по этому же делу немцев. Этот подозреваемый общался с представителями России, имена которых прокуратура не называет. У следствия пока нет никаких данных о том, что российская сторона положительно отреагировала на запрос о помощи. 

Власти России много лет поддерживают контакты с ультраправыми партиями и группами в Германии, Франции, Италии и Австрии. Представители этих организаций посещали Крым и Донбасс, где наблюдали за выборами, выступали за отмену санкций против России, общались с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. СМИ писали о том, что европейские ультраправые получали деньги из России

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