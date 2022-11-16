MI5 заявила о ликвидации в Европе сети из сотен российских шпионов
Из Европы в 2022 году были высланы 600 представителей российских властей, 400 из которых оказались шпионами. Об этом в ежегодной речи заявил Кен Маккаллум, глава британской службы контрразведки MI5
Из Европы в 2022 году были высланы 600 представителей российских властей, 400 из которых оказались шпионами. Об этом в ежегодной речи заявил Кен Маккаллум, глава британской службы контрразведки MI5, слова которого приводит CNN.
«Мы продолжали интенсивно работать над тем, чтобы максимально усложнить России проведение секретных операций в Великобритании», — рассказал Маккаллум, уточнив, что Великобритания должна быть готова к российской агрессии на долгие годы.
«В случае с Великобританией после высылки 23 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, мы по соображениям национальной безопасности отказали в более чем 100 заявлениях на получение дипломатических виз», — подчеркнул Маккалум.
Высылку россиян из Великобритании он назвал ударом по всей российской шпионской сети в Европе. Данные об агентах были переданы европейским союзникам, так что «русским стало нелегко поддерживать связь» и сигнализировать, что шпион «выслан из страны А в страну D».
Глава MI5 выразил надежду, что большому количеству «обученных и опытных российских российских талантливых разведчиков, если я могу использовать этот термин», будет труднее выполнять операции в большинстве других частей мира в течение многих лет.
В июле глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур заявил, что 400 высланных из Европы сотрудников российских дипломатических миссий оказались разведчиками, работавшими под видом дипломатов. Кроме того, отметил он, спецслужбам удалось арестовать нескольких шпионов-«нелегалов» под глубоким прикрытием, выдававших себя за гражданских лиц.