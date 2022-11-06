Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти республики отказались от плана урегулирования ситуации по которому Косово должно было стать членом ООН без формального признания независимости со стороны Сербии
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти республики отказались от плана урегулирования ситуации в Косово, ранее предложенного Германией и Францией. Согласно этому плану, Косово должно было стать членом ООН без формального признания независимости со стороны Сербии.
«В нем отправная точка, что независимость Косово — уже решенный вопрос, но мы этого не приемлем... Вывод Совета национальной безопасности — данное предложение для нас неприемлемо, и все мы проголосовали "за" этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласиться с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно»,— сказал Ивица Дачич в интервью газете «Вечерне новости».
Господин Дачич отметил, что стороны не смогут достигнуть идеальных для себя условий урегулирования конфликта. По его словам, они «находятся в пространстве, где нет идеальных решений».
С 1 ноября в Косово действует запрет на сербские регистрационные знаки. Власти Косово собираются штрафовать на €150 тех, кто не успел сменить автомобильные номера. До 21 апреля 2023 года будет действовать переходный период, после чего косовские власти начнут конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
На фоне введения запрета ситуация в регионе снова обострилась. Сербия перевела армию в режим повышенной боевой готовности. 5 ноября лидер сербов в Косово Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанного Косово, в том числе из органов правосудия и полиции на севере региона. По его словам, решение будет действовать до тех пор, пока власти частично признанного Косово не отзовут решение о запрете сербских номеров.