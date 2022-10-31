Швеция обещает поставить Украине более современное вооружение
Швеция предоставит Украине более современное вооружение в качестве иллюстрацию своей новой оборонной политики. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Dagens Nyheter
Швеция предоставит Украине более современное вооружение в качестве иллюстрацию своей новой оборонной политики. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Dagens Nyheter.
Швеция будет более активно поддерживать Киев в его войне против России, заявил Йонсон, представитель Умеренной партии, в воскресенье.
«Моя первая двусторонняя встреча была с министром обороны Украины Алексеем Резниковым», - добавил он.
Шведское правительство еще не уточнило, какое именно современное вооружение Швеция пришлет, но представитель христианских демократов по вопросам оборонной политики Микаэль Оскарссон ранее выделил две системы вооружений как две наиболее актуальные: зенитную ракету 70 и систему Archer.
ЗРК 70 - это легкая ракетная система, которая, по словам представителей ВС Швеции, «небольшая и легкая в передвижении», а система Archer - шведская самоходная пушка на колесах.
По словам Йонсона, эти заявления иллюстрируют три приоритета, выдвинутые новым шведским правительством на прошлой неделе, которые связаны с российской агрессией в Украине. Три общие политические декларации премьер-министра Ульфа Кристерссона - это война в Украине, быстрые инвестиции в оборону Швеции и заявка Швеции на вступление в НАТО.
Кристерссон упоминал НАТО одиннадцать раз в своем правительственном заявлении и пообещал завершить процесс вступления в Альянс вместе с Финляндией.
Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с новым главой министерства обороны Швеции Полом Йонсоном усиление обороноспособности Украины.