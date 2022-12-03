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Европа
03.12.2022 14:22

Швеция передала Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана

Власти Швеции передали Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана, которую турецкое правительство считает террористической организацией

Швеция передала Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана

Власти Швеции передали Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана, которую турецкое правительство считает террористической организацией, сообщило агентство Anadolu. Таким образом, Швеция приступила к выполнению обязательств, которые она дала, получив согласие Турции на ее вступление в НАТО.

Речь идет об экстрадиции Махмута Тата. Он был приговорен в Турции к шести годам и десяти месяцам за террористическую деятельность. По данным турецких властей, он участвовал в работе Рабочей партии Курдистана в городе Тунджели, сообщает Hurriyet. В 2015 году он бежал из страны и запросил у Швеции убежища, однако ему было отказано в этом. Вечером 2 декабря мужчину доставили в Стамбул, после чего отправили в следственный изолятор.

Махмута Тата задержали 22 ноября. Как сообщает газета Duvar, в день задержания ему не дали связаться с родственниками. Позже он связался с сыном Озаном, который живет в Швеции, и сообщил, что его экстрадировали в Турцию и держат в отделении полиции при аэропорте Стамбула.

Адвокат Тата Абдулла Деверджи, назначенный властями Швеции, заявил, что он обращался ко многим шведским юристам за помощью в пересмотре дела об экстрадиции, однако они отказывались браться за него.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО. Против вступления стран в альянс выступила Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснял такую позицию лояльным отношением Швеции и Финляндии к РПК.

28 июня Турция дали согласие на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что те будут выдавать им осужденных членов РПК. В июле в двух скандинавских странах прошли митинги курдов против соглашения с Турцией, позволяющего им вступить в альянс.

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