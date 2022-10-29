Словакия обвинила Чехию в нарушении Шенгенского кодекса
Словакия считает продолжение чешской стороной проверок на словацко-чешской границе нарушением Шенгенского кодекса о границе. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Словакии Роман Микулец
Словакия считает продолжение чешской стороной проверок на словацко-чешской границе нарушением Шенгенского кодекса о границе. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Словакии Роман Микулец, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Czech Radio.
«В документе указано, что введение внутреннего пограничного контроля должно быть последним, а не первым решением, и приниматься только после того, как будут исчерпаны все другие возможности. Мы считаем, что эти возможности до сих пор не исчерпаны», - сказал Микулец, по словам которого между Словакией и Чехией продолжаются переговоры по этому вопросу.
«С нашей стороны нет нарушения Шенгенского кодекса. Расширение контроля происходит точно в рамках международных правил», - отреагировал на высказывание своего словацкого коллеги ческий глава МВД Вит Ракушан.
«Это борьба не со словаками, а прежде всего со контрабандистами, нелегально наживающимися на человеческих страданиях», - отметил министр внутренних дел Чехии.
Он добавил, что в ходе проверок чешские полицейские, таможенники и солдаты задержали около 60 человек.
В правительстве Чехии ранее заявили, что планируют продолжить действие проверок на границе со Словакией и после 28 октября.
Напомним, проверки были введены из-за резкого увеличения числа мигрантов, в основном из Сирии, пытавшихся использовать Чехию как транзитную страну на пути в Германию.
Эти мигранты попадают в ЕС через Сербию и Венгрию. Поэтому в ЕС не исключают даже отказ безвиза для Сербии, если Белград не предпримет решительных шагов для противодействия нелегальной миграции.