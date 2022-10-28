Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян
Министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг подписала распоряжение, которое отменяет упрощенный доступ к рынку труда для россиян
Министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг подписала распоряжение, которое отменяет упрощенный доступ к рынку труда для россиян. Об этом она сообщила Польскому агентству печати.
«Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда»,— сказала госпожа Марлонг. Уже полученные разрешения продолжают работать до истечения срока действия.
По словам госпожи Малонг, правительство пошло на такой шаг в условиях «нападения России на Украину и растущего риска миграции из РФ».
Упрощенная регистрация позволяет гражданам некоторых стран получить разрешение на работу за неделю. Сейчас эта процедура доступна гражданам Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины.
В августе главы МИД Польши, Эстонии, Литвы и Латвии выпустили совместное заявление, в котором сообщили о намерении принять меры на национальном уровне для сокращения количества российских граждан, въезжающих в страны ЕС. В сентябре эти страны запретили для россиян въезд по краткосрочным шенгенским визам (в том числе выданным третьими странами). Позже страны ЕС договорились об отмене упрощенного порядка выдачи виз для граждан России.