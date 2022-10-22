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Европа
22.10.2022 15:26

Эстония призывает ЕС к быстрому одобрению 9-го пакета санкций против России

Министерство иностранных дел Эстонии предоставило в Еврокомиссию свои предложения по готовящемуся девятому санкционному пакету мер против России и Беларуси и хочет, чтобы новый пакет быстро вступил в силу

Эстония призывает ЕС к быстрому одобрению 9-го пакета санкций против России

Министерство иностранных дел Эстонии предоставило в Еврокомиссию свои предложения по готовящемуся девятому санкционному пакету мер против России и Беларуси и хочет, чтобы новый пакет быстро вступил в силу.

Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылкой на портал ERR.

Эстония хочет, чтобы девятый санкционный пакет еще больше расширил и усилил санкции против России, прежде всего в сфере энергетики, банковского дела, пропаганды в СМИ и торговли, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические и юридические лица, заявило Министерство иностранных дел.

«Принципиальное решение Европейского совета об усилении санкций против России - это политическое заявление о волеизъявлении, которое должно быть реализовано быстро», - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Сейчас вступили в силу восемь пакетов санкций, цель которых - поднять цену агрессии для России настолько высоко, чтобы это полностью парализовало российскую экономику и сделало невозможным финансирование войны.

Как сообщалось, Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала очередной пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Предложение включает, среди прочего, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов. Документ будет представлен другим странам ЕС на саммите.

Предложенные четырьмя странами меры также включают запрет на экспорт в Россию всех беспилотников - в том числе самых дешевых, гражданских. Как утверждают авторы предложения, беспилотники, даже самой простой конструкции, могут быть использованы в качестве поддержки на поле боя.

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