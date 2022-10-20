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Европа
20.10.2022 22:32

Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ по геноциду в суде ООН

Хорватия стала последним государством, которое решило присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, который рассматривает Международный суд ООН

Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ по геноциду в суде ООН

Хорватия стала последним государством, которое решило присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, который рассматривает Международный суд ООН. Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылкой на сообщение МИД Хорватии.

«Как государство-участник Конвенции о геноциде, Республика Хорватия имеет право вмешаться в рассмотрение дела и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде. В своем заявлении Хорватия сосредотачивается на толковании статьи IX. Конвенции о геноциде и утверждает, что Суд имеет юрисдикцию по этому делу», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, кроме Республики Хорватия, заявления о вступлении в дело подали Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, Соединенные Штаты Америки, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.

«Хорватия подтверждает свою твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах и уважении к международному праву, особенно к обязанности государств не прибегать к угрозам или применению силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства и уважать права человека и международное гуманитарное право как часть международного права, а также к Конвенции о геноциде» - заявили в МИД Хорватии.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было «предотвращение и наказание» якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье: Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу «геноцида»).

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

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