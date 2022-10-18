В Германии отправлен в отставку глава службы кибербезопасности за связи с российскими хакерами
МВД Германии отправило в отставку главу отдела информационной безопасности Арне Шёнбома которого подозревают в связях с российскими хакерами, от которых он должен был защищать немецкое киберпространство
МВД Германии отправило в отставку главу отдела информационной безопасности Арне Шёнбома. Об этом сообщает Der Spiegel. По информации журналистов, Шёнбома могут подозревать в связях с российскими хакерами, от которых он должен был защищать немецкое киберпространство.
Deutsche Welle предполагает, что решение об увольнении Арне Шёнбома было принято после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник поддерживал тесные связи с ассоциацией «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), возможно связанной с российскими спецслужбами. В частности, как утверждается в расследовании ZDF, входящая в ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта фирма работала под названием Infotecs GmbH и была «дочкой» российской компании ИнфоТеКС («Информационные технологии и коммуникационные системы»), основаной бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.
«Совет по кибербезопасности Германии» отверг эти обвинения, назвав их абсурдными и заявив, что всегда занимал политически нейтральную позицию.
В отношении Шёнбома также начато дисциплинарное расследование. Чиновник сообщил, что сам попросил об этом, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в должностном несоответствии и получить открытую и официальную оценку своей деятельности. Причины своей отставки он не комментирует.
Ещё в 2017 году Шёнбом предупреждал правительство Германии о возможной угрозе со стороны российских хакеров - в частности, об их возможном вмешательстве в выборы в Бундестаг.