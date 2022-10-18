Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма
Парламент Эстонии объявил российский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает портал ERR. Решение поддержали все депутаты
Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил российский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает портал ERR. Решение поддержали 88 депутатов, воздержавшихся или проголосовавших против не было.
«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации»,— сказано в заявлении эстонского парламента.
Таллин осуждает использование в конфликте на Украине вооруженных формирований, таких как ЧВК «Вагнер», «созданных при поддержке властей Российской Федерации». Парламент Эстонии считает необходимым признать вооруженные силы ЛНР, ДНР и ЧВК «Вагнер» террористическими организациями.