Франция перенаправит на Украину предназначенные для Дании гаубицы
Переговоры о передаче оружия велись между президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Дании Метте Фредериксен
Франция собирается поставить Украине от 6 до 12 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesa. Ранее эти гаубицы предназначались Дании. Переговоры о передаче оружия велись между президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Как сообщает газета Le Monde, Франция собирается передать Украине от 6 до 12 гаубиц Caesar из тех 15, которые ранее заказывала Дания. В Дании согласились уступить Украине это вооружение. Сейчас сделка находится на этапе технического обсуждения.
Как пишет Le Monde, Эмманюэль Макрон «категорически отказался» направить Украине Caesar из резервов французской армии. С начала военного конфликта Франция передала Украине 18 орудий этого типа — четверть своих резервов.
Дания заказала у Франции 15 Caesar в 2017 году и еще четыре в 2019 году. По информации Le Monde, Дания готова отказаться от этих орудий, потому что они на данный момент еще проходят этап технической проверки.
Франция ранее поставила Украине Caesar и противотанковые ракетные комплексы Milan. В апреле Украина получила шесть установок Caesar. В июне министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил о новом пакете военной помощи, куда вошли Caesar, БТР VAB и противокорабельные ракеты Exocet. В сентябре стало известно, что Украина закупила у Франции 155-миллиметровые буксируемые гаубицы TRF1, которые сейчас не используются французской армией.