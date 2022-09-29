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Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
Европа
29.09.2022 16:23

Венгрия пообещала заблокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что страна не поддержит какие-либо новые энергетические санкции против России

Венгрия пообещала заблокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что страна не поддержит какие-либо новые энергетические санкции против России. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен сообщила, что в новом — восьмом — пакете санкций будет прописана юридическая основа для установления потолка цен на российскую нефть.

«Если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать. Мы ждем окончательный, полный список санкций и тогда сможем вести переговоры по этому поводу. Но Венгрия не может поддержать энергетические санкции», — сказал господин Гуйяш (цитата по Reuters).

Согласно действующему принципу единогласия, каждая страна, входящая в состав ЕС, может проголосовать против какого-то решения. В таком случае оно не может быть принято. Помимо Венгрии, как сообщало агентство Bloomberg, против введения потолка цен на нефть выступает Кипр.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти не хотят заставлять сограждан «платить» за конфликт на Украине, к которому они не причастны. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, антироссийские санкции наносят больший ущерб экономике Европе, чем России.

Господин Орбан также призывал Евросоюз отменить введенные в отношении России санкции до конца года. На этом фоне в ЕС начали обсуждать предложение об отмене или ограничении права стран на вето против санкций в отношении России.

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