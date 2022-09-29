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29.09.2022 13:56

Шведские власти заявили о четвертой утечке на трубопроводе «Северном потоке - 2»

Береговая охрана Швеции сообщила о еще одной утечке с газопроводов системы «Северный поток». Она располагается на «Северном потоке - 2» рядом с местом повреждения «Северного потока - 1»

Шведские власти заявили о четвертой утечке на трубопроводе «Северном потоке - 2»

Береговая охрана Швеции сообщила о еще одной утечке с газопроводов системы «Северный поток». Она располагается на «Северном потоке - 2» рядом с местом повреждения «Северного потока - 1» (трубы идут параллельно), пишет издание «Вот так». Сейсмологи не исключают третьего взрыва, Sky News со ссылкой на источники в британских военных структурах пишут о намеренном подрыве.

Береговая охрана Швеции в среду, 28 сентября, сообщила, что в ее экономической зоне находятся две утечки с газопроводов систем «Северный поток». Ранее сообщалось, что еще две утечки располагаются в исключительной экономической зоне Дании. Таким образом, всего на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 2» зафиксированы четыре утечки.

На последней выявленной бреши в трубопроводе не стали акцентировать внимание. Морская администрация Швеции решила не выпускать новое предупреждение для судов. «В этом нет необходимости, поскольку она располагается между двумя ранее зафиксированными утечками. Ее покрывают уже существующие предупреждения в этой зоне», — сообщила Aftonbladet представитель Морского и воздушного спасательного центра Мария Боман.

Журналисты издания Aftonbladet со ссылкой на Морскую администрацию Швеции уточнили, что утечка действительно располагается в районе двух ранее известных повреждений на «Северном потоке - 1», однако газ, вероятнее всего, выходит из «Северного потока - 2», который в этом месте идет параллельно СП-1.

«Об этой утечке не было известно с самого начала, поскольку она не была заметна с радара. Она гораздо меньше по сравнению с другими. Береговая охрана заметила ее, когда они обследовали территорию с корабля и самолета», — добавила Боман.

О повреждении «Северного потока» стало известно во вторник, 27 сентября. В тот же день сотрудник Шведской национальной сейсмической сети (SNSN) Бьорн Лунд сообщил SVT, что в понедельник, 26 сентября, рядом с трубами зафиксировали два толчка от взрывов. Первый — в 02:03 ночи понедельника, второй — в 19:04 вечера того же дня.

Лунд, изучив данные по второму толчку, не исключает, что в это же время мог произойти и третий взрыв. «Он имеет куда более сложные формы волны. Мы можем увидеть пик в сигнале от второй волны, такого нет на сигнале от первого [предполагаемого] взрыва», — сказал эксперт Aftonbladet.

Третий взрыв мог состояться по прошествии 10 секунд после второго. Между местами предполагаемых второго и третьего взрывов — всего несколько километров, добавил сейсмолог.

Ранее власти России, США, Германии и Украины заявили, что ЧП на «Северном потоке» может быть вызвано диверсией или саботажем. Источники Sky News, близкий к Министерству обороны Великобритании, также не исключают, что взрыв мог быть преднамеренным. Собеседник телеканала не исключил, что мины или другие взрывные устройства могли сбросить в воду с корабля или разместить с помощью беспилотных водных аппаратов рядом с трубами несколько месяцев или даже лет назад.

При этом военные источники исключили версию, что мины могла сбросить российская субмарина. «Балтийское море не такое глубокое, провести такую операцию на субмарине и остаться незамеченным было бы очень сложно», — рассказал собеседник Sky News. Источник добавил, что Минобороны Великобритании внимательно следит за происходящем на море, в том числе за состоянием подводных кабелей и другой инфраструктуры.

Представители Посольства России в США назвали необоснованными попытки обвинить РФ в подрыве собственного газопровода. Дипломаты намекнули, что за инцидентом могли стоять США. «С высоты Капитолийского холма видней. Но в таком случае там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полетах там дронов и вертолетов. О ранее проводившихся в том же районе тренировках ВМС Соединенных Штатов по организации подводных взрывов. Наконец, об обещаниях президента Джо Байдена “покончить” с проектом “Северный поток - 2”», — говорится в сообщении посольства.

Неназванный чиновник Минобороны США заверил Reuters, что американские военные не причастны к произошедшему. Чиновник также сказал, что пока нельзя с полной уверенностью назвать ЧП на трубопроводе саботажем, поскольку следствие продолжается.

Россия также ведет следствие о повреждении «Северного потока». ФСБ по представлению Генпрокуратуры РФ возбудила дело о международном терроризме (ст. 361 УК РФ).

«Северный поток - 1» создавался для того, чтобы поставлять газ из России в Германию. Фактически он не работает с 31 августа: «Газпром» остановил прокачку газа на неопределенный срок якобы из-за неисправности на единственной рабочей турбине. «Северный поток - 2» должен был увеличить поставки ресурса в Европу. Трубопровод проложили и заполнили газом, однако поставки так и не начались из-за войны в Украине.

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