Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Городской совет Кракова в среду принял резолюцию «о признании лиц, поддерживающих кремлевский режим, персонами нон грата в Кракове» - в частности соучредителя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Городской совет Кракова в среду принял резолюцию «о признании лиц, поддерживающих кремлевский режим, персонами нон грата в Кракове» - в частности соучредителя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на TVN24.
Принятая резолюция является «символическим ответом» на тезисы, высказанные в частности Уотерсом. О нем депутаты прямо пишут в тексте документа.
«Краковские депутаты признают, что как господин Роджер Уотерс, так и любое другое лицо, которое публично восхваляет, поддерживает или иным образом поддерживает кремлевский режим, будет считаться персоной нон грата в Кракове», - говорится в резолюции.
Там также отмечается, что «Краков, как город-побратим Львова и Киева, имеет особое обязательство занять позицию против продвижения дезинформации, которая клевещет на украинский народ».
«Мы хотим дать понять, что для Роджера Ватесра, политика и публициста, который поддерживает российскую пропаганду, нет места в Кракове, что ему здесь не рады», - заявил во время сессии депутат Михал Древницкий.
Проект постановления был подготовлен депутатами правящей партии «Право и справедливость» и принят единогласно.
Как известно, с начала вторжения России в Украину Уотерс резко критиковал поддержку Украины Западом, поскольку, по его мнению, отправка туда оружия приведет к ненужной эскалации конфликта.
Уотерс также направил письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором назвал помощь Запада «трагической ошибкой» и обвинил США в желании продолжать войну в Украине как можно дольше.
Из-за его взглядов на войну в Украине, которые не являются популярными в Польше, организаторы решили отменить концерт Уотерса в Кракове, запланированный на апрель 2023 года.