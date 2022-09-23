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Европа
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Европа
23.09.2022, 13:39

Евросоюз начнет вводить санкции против мелких чиновников, потому что «важные персоны» уже закончились

ЕС планирует внести в санкционный список мелких российских чиновников и депутатов, а также украинцев, организовывающих референдумы о присоединении к России оккупированных территорий

Евросоюз начнет вводить санкции против мелких чиновников, потому что «важные персоны» уже закончились

ЕС планирует внести в санкционный список мелких российских чиновников и депутатов, а также украинцев, организовывающих референдумы о присоединении к России оккупированных территорий, сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.

Как пишет издание, ЕС приходится быть «еще более изобретательными» в поиске россиян для внесения в санкционный список после того, как в него уже добавили 1 206 имен. На этой неделе работа над новыми санкциями ускорилась на фоне новостей о референдумах.

Один из источников издания заявил, что «большой рыбы не осталось» для внесения новых лиц в санкционные списки. «У нас уже есть полная коллекция олигархов и всех в политических и оборонных учреждениях», — сказали в ЕС.

Дипломаты ЕС также рассматривают новые санкции против пропагандистов. «Давайте проясним одну вещь: это не настоящие журналисты. Но, тем не менее, ЕС не любит заносить в черный список представителей СМИ. Мы поддерживаем свободу слова и самовыражения», — заявил источник издания.

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