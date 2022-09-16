Германия забрала у «Роснефти» контроль над всеми активами в стране
Власти Германии приняли решение забрать под контроль все активы российской госкомпании «Роснефть». Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах
Власти Германии приняли решение забрать под контроль все активы российской госкомпании «Роснефть». Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), чья загрузка упала из-за снижения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», пишет издание «The Insider». О решении немецких властей говорится в сообщении Министерства экономики.
Активы российской компании взяты в доверительное управление в соответствии с законом об энергетической безопасности. Под управление федеральных властей перешли Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые в свою очередь имеют доли в трех НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю этих заводов приходится около 12% всех перерабатывающих нефть в Германии мощностей, а сама «Роснефть» до недавнего времени занимала лидирующие позиции на немецком рынке.
«Доверительное управление поможет противодействовать растущей угрозе безопасности энергоснабжения и закладывает важную основу для сохранения и будущего местоположения Шведта. Решение поспособствует трансформации региона в будущем и поддержит НПЗ, чтобы обеспечить поставки нефти по из альтернативных источников», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо необходимости обеспечить энергетическую безопасность региона, власти отмечают, что в связи с западными санкциями другие экономические акторы (страховые и IT-компании, банки и др.) не могут продолжать работу с подразделениями «Роснефти». Это создает дополнительные риски для регионов, в которых была представлена российская компания, и для немецкой экономики в целом.
До войны «Роснефть» занимала третье место на рынке нефтепереработки Германии, перерабатывая 12,8 млн тонн нефти в год. В феврале 2022 года «Роснефть» должна была увеличить свои активы в Германии, компания договорилась выкупить долю в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте у Shell и довести уровень владения НПЗ до 91,67%. Компания даже успела получить согласие контролирующих органов, однако из-за войны сделку не успели закрыть. На НПЗ в Шведте приходилась основная доля перерабатывающих мощностей «Роснефти» в стране, ежегодно завод перерабатывал 11,6 млн тонн нефтепродуктов.
Немецкие власти ранее приняли аналогичные меры и в отношении активов «Газпрома» в стране. Агентство Bloomberg отмечало, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против национализации активов, поэтому они передаются в доверительное управление в связи с энергетическим кризисом в стране.