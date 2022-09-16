Меню
Европа
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
Европа
16 сентября 2022, 12:52

Германия забрала у «Роснефти» контроль над всеми активами в стране

Власти Германии приняли решение забрать под контроль все активы российской госкомпании «Роснефть». Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах

Германия забрала у «Роснефти» контроль над всеми активами в стране

Власти Германии приняли решение забрать под контроль все активы российской госкомпании «Роснефть». Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), чья загрузка упала из-за снижения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», пишет издание «The Insider». О решении немецких властей говорится в сообщении Министерства экономики.

Активы российской компании взяты в доверительное управление в соответствии с законом об энергетической безопасности. Под управление федеральных властей перешли Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые в свою очередь имеют доли в трех НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю этих заводов приходится около 12% всех перерабатывающих нефть в Германии мощностей, а сама «Роснефть» до недавнего времени занимала лидирующие позиции на немецком рынке.

«Доверительное управление поможет противодействовать растущей угрозе безопасности энергоснабжения и закладывает важную основу для сохранения и будущего местоположения Шведта. Решение поспособствует трансформации региона в будущем и поддержит НПЗ, чтобы обеспечить поставки нефти по из альтернативных источников», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо необходимости обеспечить энергетическую безопасность региона, власти отмечают, что в связи с западными санкциями другие экономические акторы (страховые и IT-компании, банки и др.) не могут продолжать работу с подразделениями «Роснефти». Это создает дополнительные риски для регионов, в которых была представлена российская компания, и для немецкой экономики в целом.

До войны «Роснефть» занимала третье место на рынке нефтепереработки Германии, перерабатывая 12,8 млн тонн нефти в год. В феврале 2022 года «Роснефть» должна была увеличить свои активы в Германии, компания договорилась выкупить долю в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте у Shell и довести уровень владения НПЗ до 91,67%. Компания даже успела получить согласие контролирующих органов, однако из-за войны сделку не успели закрыть. На НПЗ в Шведте приходилась основная доля перерабатывающих мощностей «Роснефти» в стране, ежегодно завод перерабатывал 11,6 млн тонн нефтепродуктов.

Немецкие власти ранее приняли аналогичные меры и в отношении активов «Газпрома» в стране. Агентство Bloomberg отмечало, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против национализации активов, поэтому они передаются в доверительное управление в связи с энергетическим кризисом в стране.

Материалы по теме
Правительство Германии согласовало пакет помощи населению на 65 млрд евро
Штайнмайер согласился на назначение новым послом Украины в Германии Алексея Макеева
Германия не гарантирует защиту россиянам отказавшимся служить в армии и дезертирам
Сейчас на главной
В Бердянске убиты пророссийские заммэра и глава избиркома по проведению референдума
война в украине
В Бердянске убиты пророссийские заммэра и глава избиркома по проведению референдума
В Бердянске были убиты замглавы пророссийской администрации города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, возглавлявшую комиссию по проведению референдума
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%
ЦБ
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%
Причинами для снижения показателя, как пояснили в регуляторе, стали продолжающееся снижение инфляции и оживление внутреннего спроса. Последний раз основной кредитный инструмент корректировался ЦБ 22 июля
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
Кыргызстан VS Таджикистан. Кыргызстан
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
Утром 16 августа  на нескольких участках границы Таджикистана и Кыргызстана в Баткенской области началась стрельба. В Кыргызстане сообщили, что в 6 утра обстрел пограничных позиций начала таджикская сторона
Экономика
России поставили «красный флажок» по безопасности полетов. Теперь другие страны имеют право не пускать ее самолеты на свои территории
Международная организация гражданской авиации, входящая в структуру ООН, поставила России «красный флажок» на странице аудита результатов безопасности полетов
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
США
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
Минфин США пригрозил неамериканским финансовым компаниям ограничениями при заключении контрактов с НСПК, потому что они таким образом могут поддержать «усилия России по обходу санкций США»
Великобритания отказалась приглашать российскую делегацию на похороны Елизаветы II
Великобритания
Великобритания отказалась приглашать российскую делегацию на похороны Елизаветы II
МИД Великобритании сообщил посольству России в Лондоне о решении не направлять российской стороне приглашения на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II
Сжиженный поток
Газпром
Сжиженный поток
«Газпром» намерен изучить возможность расширения завода по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая». Площадка уже обладает всей отгрузочной инфраструктурой, но в России может не оказаться оборудования, необходимого для строительства линии такой мощности в условиях санкций
Жители оккупированного Мариуполя вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества
Мариуполь
Жители оккупированного Мариуполя вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества
Местные жители обвинили в бездействии оккупационные власти города и вышли на стихийный митинг с требованием восстановить коммунальные услуги
Авторская колонка
«России сейчас не до Южного Кавказа»
4 сентября в Ереване возобновились протесты против якобы нового мирного соглашения Азербайджана и Армении. Очередная вспышка недовольства произошла после слов армянского премьер-министра Никола Пашиняна о готовности ради мира принять сложные решения
Дризе Дмитрий
Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм
США
Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм
Прокуратура штата Калифорния подала в суд Сан-Франциско иск к корпорации Amazon, обвинив ее в монополизме. Правоохранители считают, что компания препятствует рыночной конкуренции
Министерство промышленности и торговли России заявили, что ожидают больший спрос на инженеров, чем на экономистов
профессии
Министерство промышленности и торговли России заявили, что ожидают больший спрос на инженеров, чем на экономистов
Замглавы Минпромторга Алексей Ученов заявил, что в стране растет спрос на технические специальности и средне-профессиональное образование
В Ереване прошел митинг за отставку Никола Пашиняна
митинги
В Ереване прошел митинг за отставку Никола Пашиняна
Жители Еревана вышли на митинг за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. На центральном проспекте Баграмяна собрались около десяти тысяч человек. Люди скандировали «Никол — предатель!» и Армения без Никола»
Северогарантический альянс
Договор безопасности
Северогарантический альянс
Киев обнародовал проект международного договора, предполагающего предоставление Украине беспрецедентных гарантий безопасности ведущими мировыми игроками. Гарантии выписаны как жесткие обязательства, которые на себя должны взять США, Великобритания, Германия, Франция, Турция и другие страны
В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
санкции
В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину
Политика
Российским пропагандистам выплатили из бюджета почти миллиард рублей на поддержку войны
Из созданного Владимиром Путиным Президентского фонда культурных инициатив с 24 февраля выделили около миллиарда рублей на пропагандистские мероприятия в поддержку войны, в том числе на концерты с Z-символикой
Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
латвия
Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
Также в суде отметили, что финансирование демонтажа советских памятников осуществляется, прежде всего, за средства физических и юридических лиц и уже потом – за счет городского бюджета
Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
война в украине
Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
Разные группы официальных российских лиц публично и непублично пытались выйти на переговоры с Украиной, заявила Ольга Стефанишина
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции
ЕС
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции
Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране