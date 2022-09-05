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05 сентября 2022, 20:52

Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны после отставки действующего премьера Бориса Джонсон

Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны после отставки действующего премьера Бориса Джонсона. О победе на выборах Трасс написала в Twitter.

«Для меня большая честь быть избранной лидером Консервативной партии. Спасибо, что вы доверили мне руководство нашей великой страной. Я предприму решительные действия, чтобы помочь всем нам пережить эти трудные времена, развивать нашу экономику и раскрыть потенциал Соединенного Королевства», — написала Трасс.

На выборах главы Консервативной партии она обошла Риши Сунака, бывшего министра финансов Великобритании, набрав 81 326 голосов против 60 399, пишет The Telegraph. 

Как поясняет газета, во вторник, 6 сентября, Трасс и Джонсон отправятся на встречу с Елизаветой II в шотландскую резиденцию королевы — замок Балморал. Там действующий премьер впервые в истории Великобритании откажется от своего поста, а Трасс будет официально назначена новым премьер-министром. 

В заметке для The Telegraph Трасс ранее пообещала в случае избрания «в первую неделю» работы новой администрации предложить «неотложные меры» для решения проблем с ростом счетов за электроэнергию и энергоснабжением королевства. «Мы должны принять трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму», — подчеркнула она.

Британцы этой зимой будут платить почти в три раза больше за отопление своих домов по сравнению с прошлым годом, писал Bloomberg. Регулятор энергетики Ofgem с 1 октября повысил потолок расходов на электричество для домохозяйств с £1971 ($2322) до рекордных £3549 ($4189) в годовом исчислении. Потолок увеличился на 178% по сравнению с прошлой зимой и на 80% по сравнению с апрелем этого года. 

Это произошло на фоне сокращения поставок в Великобританию российских энергоносителей. В июне поставки энергоресурсов из России в Великобританию упали до нуля — впервые за все время наблюдений с января 1997 года, сообщила британская Национальная статистическая служба. Для сравнения: средние объемы за 12 месяцев до февраля 2022 года составляли 499 млн фунтов стерлингов ($588,3 млн).

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