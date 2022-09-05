Семьям британцев, принимающим украинцев, увеличат выплаты
Британские семьи, принявшие украинских беженцев, получат вдвое более высокие пособия. Об этом заявил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон. С начала войны в Британию прибыло более 100 тысяч украинских беженцев
Британские семьи, принявшие украинских беженцев, получат вдвое более высокие пособия. Об этом заявил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон, объявляя о своей отставке, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.
По его словам, выплаты с 350 фунтов стерлингов должны быть увеличены до 700 фунтов стерлингов.
«Теперь мы имеем постоянный механизм для борьбы с человеческими страданиями прибывающих в эту страну без необходимости назначения ответственного министра», — сказал он.
«С ежемесячными отчетами для государственного секретаря, кем бы он ни был, теперь должен быть постоянный механизм выплат. Никогда больше у нас не будет людей, которые приедут в Британию и заселятся в отеле без плана, как это случилось с прибывшими из Афганистана и из Украины, где в начале мы не имели ни малейшего представления, куда их всех разместить», - добавил чиновник.
Отвечая на вопрос, есть ли согласие Лиз Трасс или Риши Сунака удвоить выплаты, он сказал: «Я не имел с ними такого разговора. Я имел разговоры о программе в целом, но я знаю, кто бы ни был избран новым премьер-министром, есть уверенность, что для этого есть финансирование».
«Поэтому я очень оптимистично настроен по этому поводу. Я считаю, что спор выигран», - заявил Гаррингтон.
С начала войны в Британию прибыло более 100 тысяч украинских беженцев.