Британская разведка представила информацию о действиях ВСУ в Херсонской области
Британская разведка рассказывает, что действия украинских военных в Херсонской области стали определенной тактической неожиданностью для противника
Британская разведка рассказывает, что действия украинских военных в Херсонской области стали определенной тактической неожиданностью для противника, а командованию РФ в ближайшее время придется делать выбор, куда бросить доступные им резервы.
Как пишет «Европейская правда», со ссылкой на в обзор& о войне в Украине от Минобороны Британии за 3 сентября.
В нем напоминают, что ВСУ начали контрнаступательные действия на юге с понедельника 29 августа.
«Один из элементов этого наступления – продолжающееся продвижение на широком фронте западнее Днепра, которое фокусируется на трех направлениях в пределах оккупированной РФ части Херсонской области. В этой операции – ограниченные ближайшие задачи, однако украинские силы, похоже, достигли определенной тактической неожиданности, воспользовавшись недостатками логистики, управления и командования в российской армии», - пишут в обзоре.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 September 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/LZlEVAEHQ2
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 3, 2022
Поскольку бои продолжаются также на Донбассе и Харьковском направлении, отмечает разведка, «ключевым решением для российского командования в ближайшие дни будет то, куда направить оперативные резервы, которые они способны собрать».