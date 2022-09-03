Штайнмайер согласился на назначение новым послом Украины в Германии Алексея Макеева
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер положительно ответил на назначение новым послом Украины в ФРГ Алексея Макеева, который станет преемником в Берлине дипломата Андрея Мельника
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер положительно ответил на назначение новым послом Украины в ФРГ Алексея Макеева, который станет преемником в Берлине дипломата Андрея Мельника. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в немецких демократических кругах.
Предыдущий посол Андрей Мельник пробудет на своей должности до 14 октября. Он известен своими скандальными высказываниями в отношении немецких государственных деятелей. Так, на отказ канцлера Олафа Шольца приехать в Киев после того, как там не приняли президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, он отреагировал тем, что назвал господина Шольца «обиженной ливерной колбасой». Он также обвинил господина Штайнмайера в создании «паутины контактов с Россией» и неготовности отказаться от этих «священных» связей ни при каких условиях.
Помимо этого он обозвал «кучкой псевдоинтеллектуальных лузеров» немецких экспертов, призвавших Украину скорее пойти на перемирие с Россией. Господин Мельник упрекнул немцев в недостаточном гостеприимстве по отношению к украинским беженцам и сравнил темпы поставок Украине вооружений из Германии со скоростью улитки.